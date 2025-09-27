Liga de Quito es cuarto en el ranking y está a la puerta del Mundial de Clubes 2029

Liga de Quito se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 al eliminar a Sao Paulo con un global de 3-0, sumando 32 puntos en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029, que otorga seis cupos a Sudamérica mediante cuatro campeones continentales (2025-2028) y los dos mejores del ranking de cuatro años.

Clasificación histórica en el ranking

Liga de Quito ocupa el cuarto lugar en el ranking Conmebol con 32 puntos, detrás de Palmeiras (40 puntos), Racing (34 puntos) y Flamengo (32 puntos), seguido por Estudiantes de La Plata (28 puntos). Este sistema acumula puntos de la Copa Libertadores 2025-2028 para definir los dos cupos adicionales.

El equipo ecuatoriano sumó tres puntos por participación en la fase de grupos, más tres por cada victoria y uno por empate, además de tres adicionales por superar cada ronda eliminatoria, incluyendo octavos y cuartos. Independiente del Valle, otro club ecuatoriano, se ubica en el puesto 19 con 11 puntos.

El Mundial de Clubes 2029, con 32 equipos, asigna seis plazas a Conmebol: cuatro para campeones de Libertadores y dos vía ranking.

Sistema de puntuación de la FIFA

La FIFA estableció el ranking con tres puntos por participación en fase de grupos, tres por victoria, uno por empate y tres adicionales por cada ronda superada en la fase eliminatoria. Los campeones de las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028 de la Copa Libertadores clasifican directamente.

El ranking se basa en el desempeño acumulado de 2025 a 2028, sin restar puntos de ediciones previas. Para 2025, los puntos se calculan desde la fase de grupos: Liga acumuló siete victorias en la fase regular, más avances en eliminatorias.

El campeón de la Libertadores 2025 obtendrá un cupo directo, independientemente del ranking, dejando los dos adicionales para los mejores no campeones al cierre de 2028.

Estrategias de clasificación para Liga

Liga de Quito puede clasificar ganando la Copa Libertadores en cualquiera de las ediciones 2025-2028, asegurando un cupo directo. Alternativamente, debe finalizar entre los dos primeros del ranking al cierre de 2028, o mantener una posición alta si los líderes actuales ganan títulos continentales.

Con 32 puntos, Liga empatado con Flamengo en tercero, depende de su desempeño en semifinales y posibles finales. Avanzar a la final de 2025 sumaría tres puntos adicionales, elevando su total.

Si no gana el título este año, las semifinales aportan tres puntos por ronda superada, beneficiando su acumulado histórico.

Semifinales contra Palmeiras

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, líder del ranking, en las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, y la vuelta en el Allianz Parque de São Paulo.

Las semifinales de ida están programadas para el 22 de octubre de 2025, y las vueltas para el 29 de octubre. Palmeiras eliminó a River Plate con global 4-3.

Liga, dirigido por Tiago Nunes, llega con victorias 2-0 en la ida y 1-0 en la vuelta contra Sao Paulo, destacando el portero Gonzalo Valle con cinco atajadas en el Morumbí.

Contexto del nuevo formato FIFA

El Mundial de Clubes 2029, similar al de 2025 con 32 equipos, se jugará en Estados Unidos. Conmebol recibió seis plazas, priorizando campeones y ranking para equilibrar con UEFA (12 cupos).

Equipos ya clasificados incluyen Cruz Azul (Concacaf), PSG (UEFA), Al-Ahli (AFC) y Pyramids (CAF) por títulos previos. Para Sudamérica, los cuatro campeones de Libertadores 2025-2028 y dos del ranking completarán las plazas.

Liga, con experiencia en la Libertadores 2008, busca repetir hazañas en un ciclo que inicia con su avance histórico.