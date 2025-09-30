COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Liga de Portoviejo quiere dar la sorpresa en la Copa Ecuador

Liga de Portoviejo recibe a Universidad Católica por los octavos de final en el estadio Reales Tamarindos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Jugadores de Liga de Portoviejo quieren sorprender a la Católica.
Jugadores de Liga de Portoviejo quieren sorprender a la Católica.
Jugadores de Liga de Portoviejo quieren sorprender a la Católica.
Jugadores de Liga de Portoviejo quieren sorprender a la Católica.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

Liga de Portoviejo buscará sorprender a Universidad Católica en la Copa Ecuador. Este miércoles 1 de octubre se enfrentan en el estadio Reales Tamarindos. El partido se juega a las 19h00 por los octavos de final. 

El “Ídolo manabita” llega con la misión de dar la sorpresa ante un rival de peso, apoyado por su hinchada. Bajo la dirección del paraguayo Raúl Duarte, Liga de Portoviejo alista su artillería con equipo completo. 

El técnico planea repetir la alineación que derrotó a Macará en la fase anterior, con Manuel Mendoza en el arco, una línea de tres defensores formada por Efrén Proaños, Pablo Cifuentes y Joel Quinteros, Marcos Cangá y José Hernández como carrileros; Jairon Bonett, Jackson González y Jhojan Burgos cómo volantes;Braian Angulo y Brian Castro en la delantera.

Sin embargo, Johan Riascos podría ser la sorpresa en la titularidad, según fuentes cercanas al club. Esta formación busca explotar la localía y el respaldo de los aficionados para imponerse. 

Universidad Católica ante Liga de Portoviejo 

Por su parte, Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez, llega con la moral alta tras clasificar al hexagonal final de la Liga Pro. No obstante, se espera que los “Camaratas” roten su plantilla, dando descanso a figuras clave para priorizar la fase decisiva del torneo local. 

A pesar de ello, el equipo quiteño no subestimará a su rival, consciente del peligro que representa Liga de Portoviejo con su juego aguerrido y el ambiente hostil del Reales TamarindosEl entusiasmo en Portoviejo es palpable. Las entradas, tienen precios accesibles $4 general norte y sur, $5 preferencia, $6 tribuna, $12 palco norte y sur, $15 palco VIP). Además, los niños menores de 11 años ingresarán gratis presentando su cédula, incentivando la asistencia familiar.

Este enfrentamiento promete ser un espectáculo de alta intensidad. Liga de Portoviejo sueña con un resultado histórico que marque su camino en la Copa Ecuador, mientras que Universidad Católica apostará por su jerarquía para avanzar.  Los aficionados, expectantes, aguardan un duelo que podría redefinir las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO