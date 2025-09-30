Liga de Portoviejo quiere dar la sorpresa en la Copa Ecuador

Liga de Portoviejo buscará sorprender a Universidad Católica en la Copa Ecuador. Este miércoles 1 de octubre se enfrentan en el estadio Reales Tamarindos. El partido se juega a las 19h00 por los octavos de final.

El “Ídolo manabita” llega con la misión de dar la sorpresa ante un rival de peso, apoyado por su hinchada. Bajo la dirección del paraguayo Raúl Duarte, Liga de Portoviejo alista su artillería con equipo completo.

El técnico planea repetir la alineación que derrotó a Macará en la fase anterior, con Manuel Mendoza en el arco, una línea de tres defensores formada por Efrén Proaños, Pablo Cifuentes y Joel Quinteros, Marcos Cangá y José Hernández como carrileros; Jairon Bonett, Jackson González y Jhojan Burgos cómo volantes;Braian Angulo y Brian Castro en la delantera.

Sin embargo, Johan Riascos podría ser la sorpresa en la titularidad, según fuentes cercanas al club. Esta formación busca explotar la localía y el respaldo de los aficionados para imponerse.

Universidad Católica ante Liga de Portoviejo

Por su parte, Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez, llega con la moral alta tras clasificar al hexagonal final de la Liga Pro. No obstante, se espera que los “Camaratas” roten su plantilla, dando descanso a figuras clave para priorizar la fase decisiva del torneo local.

A pesar de ello, el equipo quiteño no subestimará a su rival, consciente del peligro que representa Liga de Portoviejo con su juego aguerrido y el ambiente hostil del Reales Tamarindos. El entusiasmo en Portoviejo es palpable. Las entradas, tienen precios accesibles $4 general norte y sur, $5 preferencia, $6 tribuna, $12 palco norte y sur, $15 palco VIP). Además, los niños menores de 11 años ingresarán gratis presentando su cédula, incentivando la asistencia familiar.

Este enfrentamiento promete ser un espectáculo de alta intensidad. Liga de Portoviejo sueña con un resultado histórico que marque su camino en la Copa Ecuador, mientras que Universidad Católica apostará por su jerarquía para avanzar. Los aficionados, expectantes, aguardan un duelo que podría redefinir las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.