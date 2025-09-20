Liga de Portoviejo perdió 1-0 con Loja City, pero clasificó a los 16avos del Ascenso Nacional

La goleada del pasado domingo sobre Loja City FC, en el duelo de ida por los 32avos del Campeonato Nacional de Ascenso, le fue suficiente a Liga de Portoviejo para clasificar a la siguiente etapa. El cotejo de vuelta, disputado hoy, terminó 1-0 en contra de la U’, para un global de 4-1.

Previo al cotejo en el estadio Reina del Cisne de Loja, periodistas manabitas denunciaron no haber tenido acceso, pese a que estaban acreditados.

La clasificación de Liga de Portoviejo

Durante el primer tiempo, el club manabita tuvo varias oportunidades de gol, pero no logró concretar. Mientras que el cuadro local se mostró defensivo, sin generar mayor jugadas de peligro.

En las gradas del estadio lojano, casi vacías, se citaron varios hinchas de Liga de Portoviejo, fieles a su equipo pese a la distancia.

Ya en la etapa complementaria, al minuto 20, Axel Garcés anotó para los locales tras un error en la zaga del cuadro portovejense. Sin embargo, la victoria por 1-0 no le fue suficiente a Loja City para avanzar de etapa.

Ahora, la ‘U’ clasificó a los 16avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso y deberá esperar para conocer a su rival. Los rivales se conocerán a través de un sorteo.

Otro club manabita también clasificado es Juventud Italiana, que ayer venció por 5-0 a Santa Elena SC, para un global de 11-1.

Un largo viaje hasta Loja

Liga de Portoviejo partió el pasado jueves 18 de septiembre, en horas de la noche, desde la capital manabita hacia Loja. Sin embargo, las paralizaciones en la sierra ecuatoriana obligaron a tomar vías alternas, alargando el viaje.

El equipo arribó a Loja ayer, cerca de las 16h00, tras un trayecto de 19 horas, según informó el entrenador paraguayo Raúl Duarte.

Estas interrupciones, motivadas por protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y paralizaciones de transportistas han afectado viajes interprovinciales. Duarte destacó la resiliencia del grupo.

Tres clubes manabitas quedaron eliminados

Esta sábado, el club manabita 11 de Mayo derrotó 1-0 a Atlético Samborondón en la vuelta de los 32avos del Ascenso Nacional, con gol de Jefferson Troya desde el punto penal. Sin embargo, 11 de Mayo fue sancionado por alinear a un jugador inhabilitado en el partido de ida, por lo que perdió ese compromiso 3-0 por reglamento. Esto dejó el global 3-1 a favor de Atlético Samborondón, que avanza a la siguiente fase.

La historia se repitió con Politécnico, que venció por 1-0 a Guaranda FC en la vuelta disputada hoy. Tras la alineación indebida de un jugador inhabilitado en el partido de ida, Politécnico perdió ese encuentro 3-0 por reglamento, dejando el global en 3-1 a favor de Guaranda FC.

El tercer club manabita eliminado es Atlético Manabí, que cayó por 7-0 ante Atlético JBG.

Hoy, a las 18h00, el también manabita Exapromo Costa medirá al Deportivo Quito en el cotejo de vuelta. Llega a ese cotejo con desventaja, tras perder por 5-0 en la ida.