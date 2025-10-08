La Tri femenina arranca adaptación en Marruecos antes del debut en el Mundial Sub-17

El combinado ecuatoriano Sub-17 femenino aterrizó este 8 de octubre en Casablanca, Marruecos, para una gira de preparación clave antes de iniciar su histórica participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Este torneo reunirá a 24 selecciones desde el 17 de octubre en el continente africano.

Amistosos preparatorios y planificación internacional

Durante su estadía en Casablanca, Ecuador, dirigida por Víctor Idrobo, afrontará dos partidos amistosos. El primero será ante Corea del Norte el sábado 11 de octubre y el segundo frente a Camerún el lunes 13 de octubre. Estos compromisos permitirán al cuerpo técnico evaluar el rendimiento del plantel bajo condiciones de exigencia real y ajustar detalles tácticos necesarios de cara al torneo oficial.

Ambos rivales clasificaron también al Mundial y representan potencias en sus respectivas confederaciones. La práctica contra selecciones de diferentes estilos será clave para fortalecer la cohesión grupal, la toma de decisiones y la respuesta física ante rivales de elite.

Posteriormente, Ecuador se trasladará el 14 de octubre a la ciudad de Rabat, donde quedará concentrado para el debut oficial. La capital marroquí recibirá al equipo con la convicción de representar al país con orgullo, compromiso y ambición deportiva.

Adaptación al entorno africano y objetivo mundialista

La gira en territorio africano servirá para ajustar ritmos fisiológicos y futbolísticos frente a condiciones climáticas distintas a las de Ecuador. Casablanca se caracteriza por un clima cálido y húmedo, con temperaturas entre 25 y 30 grados, ideales para trabajos de campo pero diferentes a la altitud de Quito.

El plantel ecuatoriano ha asumido el desafío con entusiasmo, motivación y la responsabilidad de dejar en alto el nombre del país en la cita mundialista. El grupo C compartido con Estados Unidos, China y Noruega exigirá el máximo rendimiento desde el primer encuentro.

Testimonios y expectativas

El entrenador Víctor Idrobo subrayó al inicio del viaje la mentalidad competitiva del equipo: “Este grupo llega con ilusión, con trabajo y con la mentalidad de competir al más alto nivel. Queremos representar a Ecuador con orgullo y dejar en alto el nombre del país”.

Ecuador retorna a una Copa Mundial Femenina Sub-17, torneo que por primera vez contará con 24 selecciones y tendrá sede en África, un hito para el fútbol femenino global. La experiencia internacional y la preparación en Marruecos serán claves para que La Tri pueda competir en el máximo escenario juvenil.