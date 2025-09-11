COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Crónica

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Un ataque armado en un hostal de Manta dejó cuatro muertos y dos heridos el 10 de septiembre de 2025, uno de las víctimas mortales era un futbolista.
Pedro Vargas

Redacción ED.

Pedro Vargas

Redacción ED.

Wil Maicol Valencia Vernaza, de 23 años, fue una de las cuatro víctimas de la masacre ocurrida la noche del 10 de septiembre en el hostal Costa Azul, en Manta. Con su asesinato, también se desvaneció su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Mientras Diana Valencia, tía de Wil Maicol, y otros familiares aguardaban la entrega de su cuerpo en el Centro Forense de Manta, recordaban con dolor los anhelos del joven. Entre lágrimas, evocaron al niño que comenzó jugando fútbol en las calles de tierra de su natal Esmeraldas.

 

Con el tiempo, dio el salto a escuelas de fútbol, soñando con llegar a ser un grande. Durante ocho años, Wil formó parte de la Federación del Guayas, pasando por equipos como Carlos Borja y, recientemente, Exapromo Costa FC, dijo Diana.

Su último equipo

Su última oportunidad llegó con un contrato para jugar dos partidos con Exapromo Costa FC de Manta contra Deportivo Quito, el 13 de septiembre en el estadio Jocay. “Estaba feliz, era su momento para brillar y ser visto por algún dirigente”, relató Diana. Sin embargo, las balas frustraron sus planes y los de su familia, quienes soñaban con verlo triunfar.

El cuerpo de Wil Maicol será velado en el barrio La Parada 11, en Esmeraldas, donde de niño jugaba a la pelota. Este sábado, en lugar de disputar el partido que tanto esperaba, su cuerpo será trasladado al Cementerio General de su ciudad natal.

Las víctimas del hostal

Darwin Orlando Pincay Plúa, de 32 años, y Juan Carlos Plúa Chilán, de 33, fueron descubiertos en los cuartos del hostal Costa Azul. Todos víctimas de ráfagas de bala que no distinguieron entre inocentes y culpables. Isaac Aguilera, es la cuarta víctima.

En el ataque también resultó herido Leandro Danilo Yépez Barro, mediocampista del Exapromo, quien está internado en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano con heridas graves de bala en la costilla, tórax, antebrazo y glúteo derecho, según un reporte preliminar de la Policía Nacional. El otro herido es Carlos Alfredo Plúas. Navarro. (27)

