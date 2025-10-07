Koeman confirma que Memphis Depay no pudo viajar por pasaporte extraviado

Esta situación afecta la preparación del equipo para los próximos partidos de las Eliminatorias UEFA ante Malta (jueves en Ta’Qali National Stadium) y Finlandia (domingo en Johan Cruijff Arena) , en el pleito por la clasificación al Mundial 2026.

El delantero del Corinthians, Memphis Depay , no pudo unirse a la concentración de la selección de Países Bajos debido a un problema con su pasaporte perdido en Brasil.

Ronald Koeman, director técnico de Países Bajos, expresó su frustración por el contratiempo que afecta a una de sus figuras clave en un momento crucial de las eliminatorias mundiales. “Esto es lamentable para Memphis, pero también para el equipo. Es fundamental comenzar con todo el plantel, pero entendemos que es una situación de fuerza mayor”, señaló Koeman en conferencia de prensa en su país.

El problema con la documentación surgió cuando Depay debía viajar desde Brasil luego de la victoria de Corinthians sobre Mirassol. “No encontró su pasaporte para salir del país y no pudo tomar el vuelo hacia Europa”, explicó el entrenador con pasado en Barcelona. De acuerdo a reportes brasileños, el pasaporte del atacante habría sido robado en Sudamérica, lo que podría retrasar la obtención del nuevo documento y complicar su llegada.

Impacto en la fase de clasificación

La ausencia de Depay se siente en la selección neerlandesa, que enfrenta un calendario exigente. Con 9 puntos en el Grupo C de las Eliminatorias UEFA, Países Bajos es segundo en la tabla que lidera Alemania con 14 unidades. Ganar es clave para asegurar la clasificación directa al Mundial que se organizará en 2026 por Estados Unidos, México y Canadá.

Sin su goleador histórico, que suma 52 goles con la Naranja Mecánica, el cuerpo técnico evalúa otras alternativas ofensivas como Noa Lang, Donyell Malen o Cody Gakpo para los próximos encuentros.

Expectativas y próximos pasos

La federación neerlandesa informó que Depay “hace todo lo posible para obtener la documentación y viajar lo antes posible”. El jugador busca reincorporarse pronto para apoyar en la recta final de la fase eliminatoria.

Este inconveniente logístico no solo afecta el planteamiento táctico de Ronald Koeman y su equipo, sino también la continuidad del máximo goleador histórico de Países Bajos, quien tiene la intención de seguir sumando goles y récords para su selección.

Mantener la estabilidad y el liderazgo del Grupo G es prioritario para los neerlandeses, que ven en los duelos ante Malta y Finlandia una oportunidad para confirmar su pase al Mundial 2026. La atención está puesta en la pronta llegada de Depay para fortalecer la ofensiva y consolidar resultados positivos.