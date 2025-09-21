COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Kendry Páez celebra su primer gol en Europa con el Estrasburgo

Con 18 años, Kendry Páez ya dejó su huella en el fútbol europeo: un cabezazo certero abrió el triunfo 3-2 del Racing de Estrasburgo ante París FC.
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: Luis Moreira-El Diario
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: Luis Moreira-El Diario
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: Luis Moreira-El Diario

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Un cabezazo certero del joven ecuatoriano Kendry Páez abrió el triunfo 3-2 del Racing de Estrasburgo ante París FC.

El futbolista de La Tri que hoy jugó por la izquierda anotó al equipo recién ascendido a la Ligue 1 de Francia.

Se estrenó como goleador de Kendry Páez

El reloj marcaba el minuto 26 cuando Diego Moreira levantó la cabeza, midió el centro desde la banda derecha y el balón viajó como dibujado. Dentro del área, Páez se adelantó a los defensores y conectó de cabeza, con la convicción de un veterano. La pelota infló la red y el joven de 18 años estalló en un grito que se escuchó más allá de Estrasburgo.

El estadio celebró. Los brazos al cielo, la sonrisa amplia y la carrera hacia la esquina para celebrar al estilo del brasileño del Chelsea Joao Pedro, fueron la postal de su primer festejo europeo. Era el gol que abría un duelo que terminaría lleno de suspenso.

Estrasburgo sufrió, pero ganó

El equipo dirigido por Liam Rosenior parecía tener todo bajo control con los goles de Guela Doué (78’) y Emmanuel Emegha (87’). Pero el París FC no se rindió: N. Dicko (81’) y A. Gory (90+4’) acortaron distancias y obligaron a los de Estrasburgo a resistir hasta el pitazo final.

Con el 3-2 definitivo, el Estrasburgo se colocó tercero en la tabla con 12 puntos, los mismos que el líder PSG, aunque con un partido más.

Páez: una joya ecuatoriana que asoma

Para Ecuador, el gol de Kendry Páez es más que una estadística: es el símbolo de un talento que empieza a consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo. “Este gol es apenas el inicio de una carrera que promete mucho”, celebraron medios franceses tras el partido.

Buena parte de la afición ecuatoriana siguió la transmisión con orgullo, viendo cómo el chico que debutó en Independiente del Valle ahora hace su nombre en la Ligue 1.

Tras el encuentro el director técnico Liam Rosenior destacó el juego de la joya ecuatoriana.

“Kendry (Paez) es un chico con mucho talento. Es un jugador con un gran potencial que se ha adaptado rápidamente”, dijo.

El entrenador agregó: “Pero lo que quiero destacar es la forma en que se ha integrado al grupo y el esfuerzo que realiza para alcanzar ese nivel. Tiene una actitud admirable”.

Ficha del partido

Racing de Estrasburgo 3-2 París FC

Goles Estrasburgo: K. Páez (26’), G. Doué (78’), E. Emegha (87’)

Goles París FC: N. Dicko (81’), A. Gory (90+4’)

 

