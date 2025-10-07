Juegos Bolivarianos 2025: COE y Viceministerio discrepan por recursos para la delegación ecuatoriana

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte tuvieron un cruce de comunicados, tras una discrepancia sobre la entrega de los recursos económicos para la participación de Ecuador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, uno de los eventos deportivos regionales más relevantes del año.

Cruce de versiones por los recursos

El primero en pronunciarse fue el COE, que advirtió que la falta de emisión oportuna de la certificación presupuestaria por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura impide ejecutar los procesos de compras públicas para la participación de los deportistas en el evento internacional. “Debido a la falta de la emisión oportuna de la certificación presupuestaria (…) no se pueden realizar los procesos de compras públicas correspondientes para la participación del Ecuador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025”, señaló el comunicado. El organismo reafirmó que seguirá buscando vías alternativas para respaldar a los atletas nacionales.

Horas más tarde, el Viceministerio del Deporte respondió, también mediante un comunicado, aclarando que desde el 2 de octubre se notificó al COE la disponibilidad de 540 000 dólares en sus cuentas, cantidad destinada para iniciar los procesos de contratación para los juegos. Además, informaron que en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se está gestionando la transferencia de 600 000 dólares adicionales en los próximos días, hasta completar el presupuesto necesario.

Participación en juego y antecedentes

La polémica generó inquietudes sobre la confirmación de la delegación ecuatoriana en los Juegos Bolivarianos 2025, que se realizarán entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, Perú. Los Juegos Bolivarianos, organizados por la ODEBO, reunirán a más de 4 000 deportistas de 12 países en 47 disciplinas. En 2024, Ecuador alcanzó el quinto lugar en el medallero.

El Viceministerio reiteró su respaldo a los deportistas y llamó a la ciudadanía a evitar confusiones por información imprecisa, recalcando el compromiso de transparencia y eficiencia en la gestión pública. El COE, por su parte, aún no detalla el número de atletas afectados ni el monto total pendiente.

Contexto y próximos pasos

Las autoridades mantienen que la participación de Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 está garantizada en cuanto se concrete la totalidad de los recursos. El proceso de certificación presupuestaria y transferencias sigue en curso y se espera que, en los próximos días, el tema se resuelva para tranquilidad de los deportistas y la hinchada.