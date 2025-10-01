COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Juan Carlos De Lima: el héroe de clásicos uruguayos y del fútbol ecuatoriano que partió a los 63 años

El fútbol sudamericano despide a Juan Carlos De Lima, delantero uruguayo que brilló en Deportivo Quito de Ecuador y Nacional y Peñarol de Uruguay, dejando goles y recuerdos imborrables en las canchas.
Juan Carlos de Lima fue jugador de Deportivo Quito, Universidad Católica y Emelec en Ecuador
El exdelantero uruguayo Juan Carlos De Lima falleció a los 63 años en Montevideo, luego de complicaciones de salud. Fue de equipos ecuatorianos y uruguayos.

Un goleador que marcó época en Ecuador

En Ecuador, los hinchas recuerdan a un joven Alex Aguinaga distribuyendo pases y a un espigado delantero barbudo, Juan Carlos De Lima, definiendo con la camiseta del Deportivo Quito en los años 80.

A los 16 años, Aguinaga comenzaba su carrera y De Lima se convirtió en uno de sus principales socios en cancha. El atacante uruguayo dejó huella en Universidad Católica de Quito, Deportivo Quito y Emelec, donde sus goles quedaron en la memoria de los aficionados.

Su paso por Ecuador lo consolidó como un referente extranjero que aportó al crecimiento competitivo del fútbol nacional.

Campeón de América y del Mundo con Nacional

En Uruguay, De Lima jugó en Nacional, donde disputó 30 partidos oficiales, con 12 triunfos, 12 empates y seis derrotas. Anotó 14 goles y formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1988.

El club tricolor lamentó su muerte con un mensaje oficial: “El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, Campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988. Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados”.

Ese año glorioso lo consagró como parte de la historia grande del fútbol sudamericano. La Intercontinental, fue el punto culminante de una generación inolvidable.

Ídolo en el quinquenio de Peñarol

De Lima también jugó en Peñarol, donde se convirtió en protagonista del recordado quinquenio aurinegro. Allí anotó goles memorables, en particular en los clásicos contra Nacional.

El 19 de octubre de 1997, cuando el clásico parecía perdido, Gregorio Pérez lo envió al campo a los 75 minutos. Apenas un minuto después, marcó el tanto que selló la remontada 4-3. Ese gol fue parte de la épica aurinegra.

Un mes más tarde, el 5 de noviembre de 1997, volvió a anotar en otro clásico, esta vez para dar vuelta un 0-2 inicial y firmar el 3-2 final. El entonces presidente José Pedro Damiani lo bautizó como “Mucama”: “porque entra y hace el cuarto”.

Un adiós sentido desde Quito

El Sociedad Deportivo Quito, club donde De Lima brilló en la década de los 80, también expresó su pesar. En un comunicado difundido en redes sociales señalaron: “Lamentamos el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, delantero que defendió con pasión nuestra camiseta y que fue parte de una época inolvidable para el club. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a toda la hinchada que lo recuerda con cariño”.

La noticia de su fallecimiento golpeó a hinchas y excompañeros. En Ecuador, fanáticos del Deportivo Quito recordaron sus definiciones y la sociedad que formó con Alex Aguinaga. En Uruguay, evocaron la pasión que encendió con goles inolvidables.

A los 63 años, Juan Carlos De Lima dejó un legado marcado por títulos internacionales, clásicos ganados y momentos imborrables.

