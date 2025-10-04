John Yeboah brilla con gol y asistencia en la victoria del Venezia

El ecuatoriano alemán John Yeboah firmó un partido brillante con gol y asistencia en la goleada del Venezia 3-0 sobre Frosinon, antes de la fecha FIFA.

Yeboah decisivo en la Serie B italiana

El Venezia FC logró una victoria contundente 3-0 ante Frosinone, en la jornada previa a la pausa por la fecha FIFA de octubre. Con este resultado, el equipo ascendió al tercer lugar de la tabla, consolidándose como uno de los aspirantes al ascenso a la Serie A.

El protagonista fue John Yeboah, quien participó directamente en dos de los tres goles del encuentro. A los 16 minutos, el extremo ejecutó un penal que fue atajado, pero reaccionó rápido para marcar en el rebote. Antes asistió para el primer ttanto en una jugada individual que desarmó a la defensa rival.

Números que respaldan su actuación

En redes sociales, el periodista ecuatoriano Rogelio Arosemena calificó su desempeño como “¡Figura total!”, destacando que Yeboah fue el gran protagonista de una victoria clave que “catapulta al Venezia hasta el tercer lugar, confirmando su peso en la Serie B”.

El comunicador compartió estadísticas que retratan su impacto en el campo:

1 gol

1 asistencia

4 remates al arco

4 pases clave

7 regates intentados

13 duelos disputados

1 penal provocado

“Un partido desequilibrante y con carácter que lo coloca como uno de los jugadores más decisivos del Venezia”, enfatizó Arosemena.

Proyección hacia la Tricolor

Yeboah fue titular y disputó los 90 minutos, consolidando su rol protagónico en el esquema ofensivo del club italiano. Se espera que Yeboah esté para los amistosos de Ecuador frente a Estados Unidos y México, en la ventana FIFA de octubre.

Su regularidad y explosividad en la Serie B lo perfilan como una alternativa sólida en las bandas ofensivas de la Selección de Ecuador.

Desequilibrante, vertical y con carácter

John Yeboah es un extremo de perfil ofensivo con potencia en el uno contra uno, buen cambio de ritmo y capacidad para encarar y romper líneas defensivas.

Su tendencia a jugar pegado a la raya, pero con diagonales agresivas hacia el área, lo vuelve impredecible. Además, combina técnica alemana con picardía sudamericana, una mezcla que le permite ser útil tanto en ataques directos como en contextos de posesión más elaborada.

Competencia tricolor por las bandas

El gran momento de Yeboah se da en un contexto de renovada competencia por los puestos ofensivos de la Selección de Ecuador. Entre los extremos disponibles están:

Nilson Angulo, con minutos regulares en Bélgica y proyección ascendente.

Gonzalo Plata, uno de los que brilla en Brasil y es titular con Sebastián Beccacece.

Alán Minda, figura en Bélgica por su explosividad y desequilibrio.

Kendry Páez, que, aunque actúa principalmente como armador, ha demostrado solvencia partiendo desde los costados y generando juego entre líneas. Ahora tiene continuidad en Francia.