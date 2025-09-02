Jefferson Orejuela se une al Fénix de Uruguay para reforzar el mediocampo en Segunda División

El Club Atlético Fénix, que compite en la Segunda División del fútbol uruguayo, oficializó el fichaje de Jefferson Orejuela, de 32 años. El volante ecuatoriano, con experiencia en clubes de élite y en la selección de Ecuador, llega para aportar solidez y liderazgo en el mediocampo del equipo dirigido por Ignacio Pallas. Orejuela firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, según reportes oficiales del club.

Antes de unirse al Fénix, Orejuela jugó durante la temporada 2025 con el Club Social y Deportivo Huracán Buceo en la Primera División Amateur (Serie C) de Uruguay. En este club, disputó 11 partidos oficiales, fue capitán y anotó 1 gol, destacando por su compromiso y profesionalismo. Huracán Buceo emitió un comunicado agradeciéndole su dedicación y deseándole éxito en su nueva etapa.

Orejuela, nacido en San Lorenzo, Ecuador, el 14 de febrero de 1993, cuenta con una trayectoria destacada. Debutó en Independiente del Valle en 2012, donde brilló durante la campaña subcampeona de la Copa Libertadores 2016. Su desempeño lo llevó al Fluminense de Brasil en 2017, tras un traspaso de 1,9 millones de dólares, según Transfermarkt. Además, fue campeón de la LigaPro Serie A con Liga de Quito en 2018 y con Barcelona SC en 2020, y ganó la Copa Ecuador en 2019 con Liga de Quito.

Trayectoria internacional

Orejuela fue un pilar de la Selección Ecuatoriana durante las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, disputando 20 partidos internacionales sin goles. Su paso por clubes como Emelec, Querétaro FC (México) y Cuniburo FC (Serie B ecuatoriana) en 2024 complementa su experiencia, aunque su rendimiento reciente ha sido menos destacado. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, es de 116.460 dólares, una caída significativa desde su pico de 2 millones de dólares en 2017.

El traspaso al Fénix representa una oportunidad para que Orejuela recupere su mejor nivel en una liga competitiva. La Segunda División uruguaya, que incluye equipos como Albion, Cerrito, y Rampla Juniors, arrancó su temporada 2025 con el Torneo Competencia, donde Fénix enfrenta a Deportivo Maldonado en la primera fecha, según el fixture oficial.

Fénix el nuevo club de Orejuela

El Fénix, con sede en el Estadio Parque Capurro (5.097 asientos), ocupa la 9ª posición en la Segunda División, con un plantel de 32 jugadores y un valor de mercado total de 3.67 millones de euros, según Transfermarkt. La incorporación de Orejuela se suma a los esfuerzos del club por consolidarse en la categoría y aspirar al ascenso a la Primera División uruguaya. El mediocampista ecuatoriano, de 1.79 m de altura, es conocido por su capacidad defensiva y visión de juego, cualidades que se espera aporten al esquema táctico del equipo.

Expectativas en Uruguay

Orejuela expresó su entusiasmo por el proyecto de Fénix. “Es una nueva oportunidad para mostrar mi fútbol y ayudar al equipo a lograr sus objetivos”.

El club, por su parte, destacó la experiencia del ecuatoriano en competencias internacionales como la Copa Libertadores (22 partidos) y la Copa Sudamericana (4 partidos). Los aficionados esperan que Orejuela, quien llegó tras un acuerdo gestionado por representantes uruguayos, lidere el mediocampo y marque la diferencia en la temporada.