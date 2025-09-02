COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Jamie Vardy ficha por Cremonese y se une a Jeremy Sarmiento en la Serie A

El Cremonese, recién ascendido a la Serie A, oficializó los fichajes de Jamie Vardy y Jeremy Sarmiento, fortaleciendo su ataque para la temporada 2025-26.
Jamie Vardy ficha por Cremonese y se une a Jeremy Sarmiento en la Serie A
Jamie Vardy, de 38 años, firmó por una temporada con Cremonese.
Jamie Vardy ficha por Cremonese y se une a Jeremy Sarmiento en la Serie A
Jamie Vardy, de 38 años, firmó por una temporada con Cremonese.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El club italiano Cremonese anunció la incorporación del delantero inglés Jamie Vardy, leyenda del Leicester City, como agente libre, y será compañero del ecuatoriano Jeremy Sarmiento, cedido por el Brighton. Ambos jugadores se unen al equipo de Cremona, para reforzar su ofensiva en la Serie A, tras un inicio prometedor con dos victorias consecutivas.

Cremonese, recién ascendido a la Serie A, ha dado un golpe en el mercado de fichajes al incorporar a Jamie Vardy, de 38 años, quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción a extenderse un año más si el club se mantiene en la máxima categoría. Vardy, ícono del Leicester City, dejó el club inglés tras 12 años, donde marcó 200 goles en 500 partidos y fue clave en la histórica conquista de la Premier League en 2016. Su último partido con los ‘Zorros’ fue el 18 de mayo de 2025, cuando anotó en el King Power Stadium, despedido con ovaciones por la afición.

Previo al anuncio de Vardy, Cremonese confirmó el préstamo de Jeremy Sarmiento, atacante ecuatoriano de 23 años, procedente del Brighton & Hove Albion. Sarmiento, nacido en Madrid, ha jugado 75 partidos en la Championship inglesa, con 9 goles, y 15 encuentros en la Premier League. Su experiencia incluye pasos por West Bromwich, Ipswich Town y Burnley, donde logró ascensos consecutivos. Con Ecuador, ha jugado 24 partidos y participó en la Copa América 2024 y las eliminatorias al Mundial 2026.

Un Cremonese ambicioso

Bajo la dirección de Davide Nicola, el Cremonese ha iniciado la temporada de forma impecable, con victorias ante el Milan (2-1) en San Siro y el Sassuolo (3-2) en el Estadio Giovanni Zini. Estas actuaciones han posicionado al club lombardo como líder provisional de la Serie A tras dos jornadas. Nicola, conocido por su esquema táctico 3-5-2, cuenta ahora con un ataque reforzado que combina experiencia y juventud.

El equipo ya dispone del paraguayo Antonio Sanabria, el argentino Franco Vázquez, el nigeriano David Okereke, y los italianos Manuel De Luca y Federico Bonazzoli. La llegada de Vardy y Sarmiento añade profundidad y versatilidad al plantel, con el inglés aportando olfato goleador y el ecuatoriano, velocidad y desborde por las bandas.

Vardy: una leyenda en Italia

El fichaje de Jamie Vardy marca un hito para el Cremonese, un club de una ciudad de 70.000 habitantes. Su experiencia en la Premier League, donde anotó 145 goles, y su título en 2016 con el Leicester lo convierten en el refuerzo más destacado en la historia del club. Vardy llegó a Linate el domingo por la noche, recibido por una multitud de aficionados grigiorossi que celebraron su incorporación. Se espera que debute el 15 de septiembre contra el Verona, tras integrarse al equipo durante la pausa internacional.

Sarmiento: juventud y proyección

Por su parte, Jeremy Sarmiento completa su traspaso tras superar las pruebas médicas el 1 de septiembre. Formado en las canteras de Charlton y Benfica, el ecuatoriano destaca por su polivalencia en el mediocampo ofensivo. Su experiencia en Inglaterra, especialmente en la Championship, lo posiciona como un complemento ideal para el esquema de Nicola. Sarmiento buscará consolidarse en la Serie A, tras representar a Ecuador en torneos internacionales.

Perspectivas para Cremonese

Con 15 fichajes en el mercado de verano, incluyendo a jugadores como Warren Bondo, Federico Baschirotto y Emil Audero, el Cremonese demuestra ambición para consolidarse en la Serie A. La combinación de Vardy y Sarmiento, junto a un inicio de temporada sólido, genera entusiasmo entre los aficionados, quienes ven en este proyecto una oportunidad para competir en la élite del fútbol italiano.

