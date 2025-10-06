COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Independiente del Valle derrota con autoridad a Barcelona SC en el inicio del hexagonal de la LigaPro

El enfrentamiento entre Independiente del Valle y Barcelona fue emocionante. Revive la victoria de 3-0 en el inicio del hexagonal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Independiente del Valle derrota con autoridad a Barcelona SC en el inicio del hexagonal de la LigaPro
En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrentó a Independiente del Valle, en la fecha # 1 del primer exagonal de la LigaEcuabet. Fotos: César Muñoz/API
Independiente del Valle derrota con autoridad a Barcelona SC en el inicio del hexagonal de la LigaPro
En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrentó a Independiente del Valle, en la fecha # 1 del primer exagonal de la LigaEcuabet. Fotos: César Muñoz/API

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Independiente del Valle dio una muestra de su poderío en el arranque del primer hexagonal de la LigaPro 2025. El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo venció con contundencia 3-0 a Barcelona Sporting Club en el estadio Banco Pichincha, la tarde de este domingo 5 de octubre.

El compromiso, que enfrentaba al líder del torneo frente al segundo de la tabla, terminó confirmando la superioridad de los ‘rayados’, que se mantienen firmes en su camino al título.

Superioridad visitante desde el inicio

Barcelona SC intentó imponer condiciones en los primeros minutos, alentado por su público y buscando presionar desde el medio campo. Incluso, Octavio Rivero marcó un gol de cabeza a los 8 minutos, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

La respuesta de Independiente del Valle no tardó. A los 22’, Michael Hoyos abrió el marcador desde el punto penal, tras una falta dentro del área que cambió el rumbo del encuentro. Con ese tanto, el equipo visitante ganó confianza y comenzó a dominar las transiciones.

Seis minutos después, Junior Sornoza amplió la ventaja con una rápida jugada de contragolpe, definiendo con precisión ante Ignacio de Arruabarrena. Y antes del descanso, Patrik Mercado aprovechó un error de Xavier Arreaga —convocado recientemente a la selección ecuatoriana— para marcar el tercero a los 44 minutos.

El primer tiempo concluyó con un contundente 3-0, dejando en silencio a la afición amarilla y mostrando la efectividad de los dirigidos por Rescalvo.

Intentos sin resultado y una expulsión

En la segunda mitad, Barcelona buscó reaccionar con el ingreso de jugadores ofensivos, pero la falta de precisión y el orden táctico del rival impidieron acortar distancias. A los 78 minutos, el panorama empeoró para los locales cuando Octavio Rivero fue expulsado tras una agresión a Gustavo Cortez. Con diez jugadores y tres goles en contra, el Ídolo se quedó sin opciones reales de remontar.

Ismael Rescalvo, técnico de Independiente, mantuvo la presión alta y rotó a su plantilla para controlar los tiempos del encuentro. El marcador no volvió a moverse, confirmando una nueva victoria del cuadro negriazul en su visita a Guayaquil.

Independiente refuerza su liderato

Con este resultado, Independiente del Valle suma 67 puntos y amplía su diferencia a trece sobre Barcelona SC (54) y quince respecto a Liga de Quito. El conjunto de Sangolquí se mantiene como principal candidato al título de la LigaPro 2025, demostrando consistencia y equilibrio entre defensa y ataque.

Barcelona, en cambio, deberá recomponerse para mantener su aspiración de clasificar a la final. Su próximo desafío será fuera de casa, en busca de recuperar terreno ante la presión de los equipos capitalinos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil inaugura ATI en Parque Samanes: Atención gratuita para 350 niños con discapacidad en 2025

Inversión local revive el antiguo Concorde con canchas de pickleball

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil inaugura ATI en Parque Samanes: Atención gratuita para 350 niños con discapacidad en 2025

Inversión local revive el antiguo Concorde con canchas de pickleball

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil inaugura ATI en Parque Samanes: Atención gratuita para 350 niños con discapacidad en 2025

Inversión local revive el antiguo Concorde con canchas de pickleball

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO