Independiente del Valle derrota con autoridad a Barcelona SC en el inicio del hexagonal de la LigaPro

Independiente del Valle dio una muestra de su poderío en el arranque del primer hexagonal de la LigaPro 2025. El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo venció con contundencia 3-0 a Barcelona Sporting Club en el estadio Banco Pichincha, la tarde de este domingo 5 de octubre.

El compromiso, que enfrentaba al líder del torneo frente al segundo de la tabla, terminó confirmando la superioridad de los ‘rayados’, que se mantienen firmes en su camino al título.

Superioridad visitante desde el inicio

Barcelona SC intentó imponer condiciones en los primeros minutos, alentado por su público y buscando presionar desde el medio campo. Incluso, Octavio Rivero marcó un gol de cabeza a los 8 minutos, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

La respuesta de Independiente del Valle no tardó. A los 22’, Michael Hoyos abrió el marcador desde el punto penal, tras una falta dentro del área que cambió el rumbo del encuentro. Con ese tanto, el equipo visitante ganó confianza y comenzó a dominar las transiciones.

Seis minutos después, Junior Sornoza amplió la ventaja con una rápida jugada de contragolpe, definiendo con precisión ante Ignacio de Arruabarrena. Y antes del descanso, Patrik Mercado aprovechó un error de Xavier Arreaga —convocado recientemente a la selección ecuatoriana— para marcar el tercero a los 44 minutos.

El primer tiempo concluyó con un contundente 3-0, dejando en silencio a la afición amarilla y mostrando la efectividad de los dirigidos por Rescalvo.

Intentos sin resultado y una expulsión

En la segunda mitad, Barcelona buscó reaccionar con el ingreso de jugadores ofensivos, pero la falta de precisión y el orden táctico del rival impidieron acortar distancias. A los 78 minutos, el panorama empeoró para los locales cuando Octavio Rivero fue expulsado tras una agresión a Gustavo Cortez. Con diez jugadores y tres goles en contra, el Ídolo se quedó sin opciones reales de remontar.

Ismael Rescalvo, técnico de Independiente, mantuvo la presión alta y rotó a su plantilla para controlar los tiempos del encuentro. El marcador no volvió a moverse, confirmando una nueva victoria del cuadro negriazul en su visita a Guayaquil.

Independiente refuerza su liderato

Con este resultado, Independiente del Valle suma 67 puntos y amplía su diferencia a trece sobre Barcelona SC (54) y quince respecto a Liga de Quito. El conjunto de Sangolquí se mantiene como principal candidato al título de la LigaPro 2025, demostrando consistencia y equilibrio entre defensa y ataque.

Barcelona, en cambio, deberá recomponerse para mantener su aspiración de clasificar a la final. Su próximo desafío será fuera de casa, en busca de recuperar terreno ante la presión de los equipos capitalinos.