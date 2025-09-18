Independiente del Valle cae por 2-0 ante Once Caldas e irá a Colombia con desventaja

Independiente del Valle recibió esta noche, miércoles 17 de septiembre de 2025, al club colombiano Once Caldas por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los ‘rayados’ no lograron hacer respetar su localía y terminaron perdiendo por 2-0.

La derrota les significa un tropezón en el torneo internacional, ya que llegarán con desventaja al duelo de vuelta a disputarse en Manizales, Colombia.

Club visitante dominó a Independiente del Valle

El encuentro, disputado en el estadio Banco de Guayaquil, en Quito, mostró a un Once Caldas sólido desde el inicio.

En el minuto 22, Dayro Moreno abrió el marcador con una volea sensacional tras un centro preciso desde la banda derecha, superando al arquero de Independiente del Valle, Guido Villar.

El gol dio confianza al equipo visitante, que controló la posesión y generó varias llegadas al arco rival. Independiente del Valle, por su parte, intentó responder con transiciones rápidas, pero careció de precisión en el último pase.

El conjunto ecuatoriano, conocido por su estilo de juego asociativo, enfrentó dificultades para superar la presión alta de Once Caldas. Los colombianos, dirigidos por Hernán Darío Herrera, mantuvieron una defensa compacta y aprovecharon los errores en la salida del equipo visitante.

Segundo gol y reacción tardía de IDV

En el arranque del segundo tiempo, al minuto 48, Dayro Moreno volvió a ser determinante. El delantero colombiano anotó su segundo gol tras un contraataque bien ejecutado, definiendo con un remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta argentino.

Este tanto consolidó la ventaja de Once Caldas y puso a Independiente del Valle en una posición complicada de cara al partido de vuelta.

Independiente del Valle debe recuperarse para la revancha

La Copa Sudamericana 2025 es una de las competiciones más prestigiosas de clubes en América del Sur y este resultado posiciona a Once Caldas con una ventaja significativa para el partido de vuelta. Ese duelo se jugará el próximo miércoles, 24 de septiembre, en el Estadio Palogrande de Manizales, Colombia.

Independiente del Valle, campeón del torneo en 2019 y 2022, necesitará remontar el 2-0 de visita, para avanzar a las semifinales. “Lo que pase aquí no sentenciará la serie. Queremos un resultado que nos permita ir tranquilos a Manizales, pero si no se da, iremos allá a buscarlo”, dijo el técnico Javier Rabanal previo a la derrota de hoy.

Once Caldas, por su parte, busca repetir las hazañas de su título en la Copa Libertadores 2004 y consolidarse como un contendiente fuerte en el fútbol sudamericano. El desempeño de Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano, será clave en la definición de la llave.