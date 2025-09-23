Independiente del Valle busca remontada ante Once Caldas en estadio Palogrande por clasificación a semifinales

Independiente del Valle busca dar la sorpresa ante Once Caldas este miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 19h30 en el estadio Palogrande de Manizales, Colombia en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los colombianos defienden una ventaja de 0-2 obtenida en la ida el 17 de septiembre en Quito, Ecuador,para avanzar a semifinales. El ganador se medirá en la siguiente fase a Atlético Mineiro, de Alan Franco o al Bolívar, que este miércoles se miden a las 17h00.

Ventaja colombiana y reglas de clasificación

Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, llega con el marcador global a su favor gracias a los dos goles de Dayro Moreno en el estadio Banco Guayaquil. Una victoria, empate o derrota por un gol clasificaría a los locales; Independiente del Valle necesita ganar por tres goles para avanzar directamente, o por dos para forzar penales.

El equipo ecuatoriano, bajo la dirección de Javier Rabanal, perdió al defensor Mateo Carabajal por expulsión en la ida, lo que obliga a ajustes en la defensa. Rabanal analiza opciones como Andy Velasco o Matías Fernández para reemplazarlo, priorizando solidez ante el ambiente hostil del Palogrande.

Independiente del Valle viajó a Manizales vía vuelo chárter desde Pereira el martes 23 de septiembre, con un grupo de 250 hinchas, mayoritariamente familiares de jugadores, ubicados en tribunas Sur-Oriental y Occidental. El plantel ecuatoriano reconoce la exigencia de revertir el resultado en altitud y con 28.000 espectadores esperados.

Convocatorias y alineaciones probables

Once Caldas convocó a toda su nómina disponible, exceptuando a Alejandro García y Juan Felipe Castaño por lesiones musculares. Incluyó a Déinner Quiñones como novedad.

La posible alineación de Once Caldas sería con James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

Por su parte, Independiente del Valle presenta: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Jhegson Méndez, Juan Cazares, Darwin Guagua; Arón Rodríguez y Claudio Spinelli. El capitán Richard Schunke lidera la zaga en esta fase decisiva del torneo.

Ambos equipos acumulan experiencia en Copa Sudamericana: Once Caldas eliminó a Huracán en octavos, mientras Independiente del Valle superó a Mushuc Runa por penales. El ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Atlético Mineiro y Bolívar en semifinales.

Declaraciones de los protagonistas

En la rueda de prensa previa, Mateo García, referente de Once Caldas, resaltó el momento histórico. “Estamos a 90 minutos de hacer historia, estamos construyendo algo memorable y vamos por ello“, refiriéndose a la chance de semifinal internacional. García analizó la ida: “Por ir 2-0 no vamos a esperar, ese marcador es un resultado mentiroso y no nos podemos descuidar“, enfatizando la necesidad de no recibir goles.

Robert Mejía, consolidado como titular, subrayó la inteligencia táctica: “Tenemos que ser inteligentes, tenemos a nuestra gente al lado y necesitamos que nos hagan sentir locales y que ellos sientan que son visitantes. Salimos a ganar“. El mediocampista añadió: “Vamos a proponer desde el primer minuto, no pensamos en la ventaja, queremos ganar“, sobre la mentalidad del grupo.

Estas declaraciones reflejan la confianza del plantel colombiano, que suma ocho goles de Moreno en el torneo, máximo artillero de la Sudamericana 2025. Independiente del Valle, con tres goles de Spinelli, busca emular su título de 2019 en la competición.

Medidas de seguridad y transmisión

La Comisión Local del Fútbol desplegará dos anillos de control en alrededores del Palogrande, con pautas para ingreso: boletos físicos o digitales obligatorios, puertas abiertas a las 16h30. Se prohíben correas con hebillas, morrales grandes, paraguas y elementos contundentes; se recomienda no llevar vehículos. Niños desde 14 años en tribuna Norte Barras, y desde 5 años en otras localidades; cada espectador ocupa su silla asignada.

La Unidad Deportiva Palogrande suspende servicios desde el miércoles 24 al mediodía, incluyendo pista atlética y coliseos. El partido se transmite por Directv y DSports, con arbitraje argentino: Nicolás Ramírez como central, asistentes Maximiliano del Yesso y Pablo González, cuarto árbitro Leandro Rey, VAR Silvio Trucco y AVAR Hernán Mastrángelo.

Once Caldas, en su segunda participación en Sudamericana, aspira a semifinales por primera vez desde 2004 en Libertadores. Independiente del Valle, bicampeón en 2019 y 2022, defiende su legado continental en esta fase eliminatoria. El fixture continental continúa con énfasis en seguridad para 28.000 aficionados, promoviendo convivencia en Manizales.