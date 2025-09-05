Independiente de Avellaneda, eliminado de la Copa Sudamericana 2025 por sanción de CONMEBOL

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL anunció este jueves 4 de septiembre de 2025 la eliminación de Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana 2025, debido a los incidentes de violencia registrados en el partido ante Universidad de Chile, disputado en Argentina. La decisión, según el organismo, responde a la necesidad de garantizar seguridad y orden en el desarrollo del torneo.

La sanción de CONMEBOL

La resolución no solo implica la salida inmediata del “Rojo” de la competencia internacional, sino también la imposición de una sanción adicional: siete partidos a puerta cerrada en futuras competencias organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

De esta forma, Universidad de Chile avanza directamente a cuartos de final, sin necesidad de disputar el partido de vuelta. Su próximo rival será Alianza Lima, en una serie que definirá a uno de los semifinalistas del torneo continental. La Copa Sudamericana 2025 se ve alterada con esta decisión, que cambia el cuadro de eliminatorias y otorga una ventaja competitiva al club chileno, que ahora se concentra en su preparación.

Impacto en Argentina

La sanción ha generado un fuerte impacto en Argentina, especialmente entre los hinchas de Independiente. Ellos esperaban que el club avanzara en la competencia tras una campaña que había devuelto ilusión a los aficionados. El club de Avellaneda aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que presente un recurso de apelación en las próximas horas. Buscan al menos una reducción en la sanción relacionada con los partidos a puertas cerradas.

Para los seguidores, la medida representa un golpe institucional y deportivo, ya que el equipo no solo pierde la oportunidad de competir internacionalmente este año, sino que también verá limitadas sus presentaciones con público en futuras ediciones.

Universidad de Chile, el gran beneficiado

El conjunto chileno, que había conseguido un empate importante en el primer partido, accede ahora directamente a la ronda de cuartos. El enfrentamiento ante Alianza Lima representa una oportunidad histórica de alcanzar las semifinales, un logro que no consiguen desde hace varios años.

El técnico y la dirigencia del club azul ya trabajan en la planificación deportiva de esta instancia, conscientes de que la ausencia de un partido de vuelta les permitirá mayor tiempo de preparación.

Contexto de la sanción y antecedentes

Los incidentes ocurridos en el encuentro en Avellaneda fueron determinantes para la sanción. CONMEBOL recordó que en años anteriores ha adoptado medidas similares contra equipos de distintos países, en un esfuerzo por erradicar la violencia en los estadios y proteger tanto a jugadores como a aficionados.

Independiente, uno de los clubes más emblemáticos del continente, suma así un nuevo episodio negativo en su historial reciente. Pese a su prestigio como múltiple campeón sudamericano, la institución enfrenta actualmente dificultades deportivas y administrativas que se ven agravadas con esta decisión.