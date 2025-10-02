¡Increíble! Berke Özer detuvo tres penales seguidos y Lille vence a la Roma en Europa League

Lille derrotó 0-1 a la AS Roma este jueves 2 de octubre de 2025 en el Stadio Olímpico de Roma, en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Lo hizo gracias a un gol temprano de Hakon Arnar Haraldsson y una excepcional actuación de su portero Berke Özer, quien detuvo tres penales consecutivos al minuto 81, evitando el empate local.

Con más de 60.000 espectadores, el equipo francés liderado por Bruno Génésio tomó ventaja al minuto 6 tras un error del lateral Kostas Tsimikas, que permitió a Félix Correia asistir a Haraldsson para definir con la zurda y marcar el 1-0.

La AS Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini, que venía invicta en sus últimos partidos, rotó jugadores por la baja de Paulo Dybala y apostó a controlar la posesión con un 58% en el primer tiempo, pero sin concretar claras oportunidades.

Control del balón, pero poca efectividad ofensiva

La Roma mostró dominio territorial con Matías Soulé y Wesley Gasolina intentando disparos desde fuera del área, mientras el Lille generaba peligro con contragolpes rápidos y un sólido sistema defensivo liderado por Aïssa Mandi y Chancel Mbemba.

En el minuto 30, el mediocampista francés Lucas Bouaddi fue clave al filtrar un pase para Jonathan David Sahraoui, cuyo disparo exigió la intervención del guardameta Mile Svilar.

En el segundo tiempo, Olivier Giroud mantuvo la presión del Lille con un intento de cabezazo peligroso al minuto 50, despejado por la defensa italiana. La Roma respondió con un cabezazo de Evan Ferguson cerca del minuto 56 que se fue cerca del poste. Estadísticas oficiales reflejaron 12 tiros a gol de Lille frente a 14 de Roma, pero con mayor efectividad visitante.

Dramático desenlace con tres penales consecutivos atajados

En el minuto 81, el VAR sancionó penal luego de una mano involuntaria de Mandi tras un córner, y Artem Dovbyk fue el encargado de ejecutar la pena máxima. El portero Berke Özer detuvo el disparo, pero el árbitro español Jesús Gil Manzano ordenó repetirlo por invasión del portero. En el segundo intento, Özer volvió a atajar y se repitió el penal por adelantamiento prematuro del arquero. Para el tercer y último intento, Matías Soulé tomó el balón y lanzó un disparo cruzado, pero fue nuevamente detenido por Özer, consolidando así la victoria para el Lille.

Özer, portero turco de 22 años, recientemente fichado por Lille, ya acumulaba tres partidos invicto en sus últimos diez partidos, y fue considerado en el héroe del encuentro.

Impacto en la fase de grupos y próximos compromisos

Con esta victoria, el Lille suma seis puntos en dos jornadas y comparte el liderato parcial del grupo, mientras la Roma queda con tres puntos y deberá ajustar su estrategia ofensiva de cara a su próximo partido contra el Betis en la tercera fecha. La UEFA reportó un alcance global de 1,2 millones de espectadores por streaming, impulsado por el viral del portero y los penales dramáticos.

Esta jornada refleja la alta competitividad de la fase de liga de la Europa League 2025/26, donde los ocho equipos de cada grupo juegan en formato todos contra todos antes de avanzar a los playoffs. El Lille, con Giroud como capitán y figura, apunta a asegurar su clasificación a octavos, mientras que Gasperini buscará corregir los errores defensivos y ofensivos para mantener vivo el sueño europeo.