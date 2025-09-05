¡Habrá café en el Mundial 2026! Colombia se metió en Estados Unidos, México y Canadá, goleando 3-0 a Bolivia

La Selección Colombia selló su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer contundentemente por 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero aseguraron el boleto directo para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo.

El encuentro, disputado bajo una lluvia persistente en Barranquilla, mostró a una Colombia dominante desde el pitazo inicial. A los 31 minutos, James Rodríguez abrió el marcador con un disparo preciso al primer palo, tras una jugada colectiva que desarmó la defensa boliviana. El volante, figura del partido, lideró las acciones ofensivas con claridad y creatividad, consolidándose como el eje del equipo.

Colombia liquidó en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Colombia amplió la ventaja. Al minuto 74, Jhon Córdoba capitalizó una asistencia de Juan Fernando Quintero para marcar el 2-0 con un remate cruzado. Nueve minutos después, al 83, Quintero cerró la cuenta con un golazo tras un pase de Luis Díaz, definiendo con calma ante el arquero boliviano. Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, apenas generó peligro, con un remate de larga distancia atajado por Camilo Vargas como su única acción destacada.

¡La próxima #CopaMundialFIFA ya tiene aroma a café! Será la séptima participación mundialista de @FCFSeleccionCol 🏆🇨🇴 pic.twitter.com/dAGGWO1m7L — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

La alineación titular de Colombia incluyó a Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba. Por Bolivia, jugaron Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, José Sagredo; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz; y Jairo Chura.

Con esta victoria, Colombia alcanzó los 25 puntos en la tabla de posiciones, asegurando uno de los seis cupos directos de la Conmebol para el Mundial 2026. Bolivia, con 17 unidades, quedó en la octava posición y deberá buscar en la última fecha un milagro para alcanzar el repechaje intercontinental. El partido congregó a miles de aficionados en el Metropolitano, quienes celebraron la clasificación con cánticos y banderas. Colombia enfrentará ahora a Venezuela en la última jornada, el 9 de septiembre, mientras Bolivia recibirá a Brasil, ambos encuentros a las 18:30 (hora de Ecuador). La ‘Sele’, con esta actuación sólida, reafirma su regreso a la élite mundial del fútbol.