Guillermo Duró: Emelec apunta a Copa Ecuador y aclara situación de Cueva

Emelec se enfocará en ganar la Copa Ecuador para obtener un cupo a la Copa Libertadores 2026 tras no clasificar al hexagonal final, declaró su entrenador Guillermo Duró. El peruano Christian Cueva regresará a Guayaquil entre jueves y viernes tras un permiso médico en Lima.

Los azules que golearon 4-0 a El Nacional en la jornada 29 de la LigaPro, en el Estadio George Capwell, se ubica en el octavo lugar con 41 unidades. Sin embargo ese puntaje no les alcanza para llegar al hexagonal final, donde clasifican los seis primeros. Orense, con 46 puntos en sexto lugar, dejó una brecha de cinco unidades con solo tres en juego en la fecha 30.

En la segunda fase, del séptimo al duodécimo puesto, Emelec peleará por un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Duró, en conferencia postpartido, enfatizó. “Se pudo ganar, hicimos un gran partido y se hizo todo para poder llegar al primer hexagonal. Vamos a pelear por lo que queda, no queda de otra. Matemáticamente ya estamos en el segundo hexagonal y ahora la Copa Ecuador es nuestro objetivo”.

El entrenador argentino también resaltó el compromiso del plantel. “Los jugadores más allá de los problemas que ya todos saben, estuvieron muy comprometidos”. Estos problemas incluyen retrasos salariales reportados en medios ecuatorianos, que han generado tensiones internas en el club.

Regreso de Christian Cueva

Cueva, de 33 años, viajó a Perú para completar un tratamiento médico por una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho, según confirmó el entrenador Duró. El mediocampista cumple una sanción de dos partidos por expulsión en el Clásico del Astillero ante Barcelona (derrota 4-0 el 14 de septiembre).

Duró aclaró: “Christian Cueva tiene un permiso especial. El jugador se encuentra en su país puesto que decidió atender sus molestias (físicas) con sus médicos de confianza”. Descartó relación con inconformidades económicas: “Simplemente eso (…). Estaba inhabilitado y así que bueno, después nada más”. Cueva se reincorporará al grupo para la recta final del campeonato.

La periodista Majo Gavilanes detalló que el retorno se dará entre jueves 25 y viernes 26 de septiembre, tras finalizar evaluaciones en Lima. Cueva, fichado por Emelec en 2024, ha disputado 20 partidos esta temporada, con 3 goles y 5 asistencias, pese a lesiones recurrentes.

Próximos compromisos de Emelec

El domingo 28 de septiembre, Emelec cerrará la primera fase de la LigaPro ante Orense, a las 16h00 en el Estadio Nueve de Mayo de Machala. Emelec buscará consolidar su puesto para la liguilla sudamericana.

El primer duelo posteliminación es el 1 de octubre ante Leones del Norte por octavos de final de la Copa Ecuador, a las 16h00 en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Ibarra. La fecha se ajustó a solicitud de Emelec para evitar solapamientos con la LigaPro.

La Copa Ecuador 2025, en formato de eliminación directa con 48 equipos, otorga al campeón el cupo Ecuador 4 a la Libertadores 2026, vía fase previa. Emelec avanzó a octavos tras penales ante Miguel Iturralde en dieciseisavos.

LigaPro y Copa Ecuador

La LigaPro 2025, con 16 equipos en 30 fechas de fase única, define al primero como Ecuador 1 para Libertadores, y los del hexagonal (segundo al sexto de fase inicial más primero del segundo hexagonal) como Ecuador 2 y 3. El segundo hexagonal (séptimo al duodécimo) clasifica al ganador como Ecuador 1 para Sudamericana.

La Copa Ecuador, organizada por la FEF desde 2018, incluye clubes de todas las categorías y se juega de febrero a noviembre. En 2024, El Nacional se coronó.