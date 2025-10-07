Gualaceo buscará dar la sorpresa ante Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Este miércoles 8 de octubre a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Gualaceo y Independiente del Valle se medirán por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

El cuadro “rayado”, líder de la LigaPro y semifinalista de la Copa Sudamericana, apunta a un triplete histórico; mientras que Gualaceo, dirigido por Cipriano Valentin, intentará dar la sorpresa y avanzar en el torneo.

Rendimiento de los equipos

Gualaceo, que en la fase anterior venció a Vinotinto en los 16avos de final, enfrentará a uno de los máximos favoritos al título nacional e internacional. Actualmente, el equipo azuayo se ubica tercero en el hexagonal final de la Serie B con 45 puntos, perseguido por Leones FC, líder con 52 unidades. Bajo la guía del entrenador brasileño Cipriano Valentin, la plantilla confía en lograr una campaña sobresaliente y regresar a la Serie A, buscando ahora imponerse ante un difícil rival.

Independiente del Valle llega con una temporada sobresaliente; es el sólido líder de la Serie A, está prácticamente asegurado en la final de la LigaPro y se prepara para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el próximo 21 de octubre en su estadio, el Banco Guayaquil. Además, en la ronda anterior del torneo eliminó sin mayores complicaciones a Imbabura, mostrando el nivel que los ha establecido como uno de los equipos más dominantes del fútbol ecuatoriano.

Retos de los equipos

El equipo “rayado” llega motivado tras vencer 3-0 a Barcelona S.C. en Guayaquil el reciente fin de semana, mientras que Gualaceo viene de caer 1-0 ante Guayaquil City, lo que subraya la importancia del compromiso para el cuadro azuayo, que busca desestabilizar al líder y dar un salto importante en la Copa Ecuador.

En cuanto a la designación arbitral, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que el partido será dirigido por Yerson Zambrano, asistido por Alexis Acosta y Darío Morán, con Óscar Zúñiga como cuarto árbitro. Esta terna estará a cargo de un encuentro de alta relevancia que definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen.

El propósito de Gualaceo y el favoritismo de Independiente del Valle

A pesar de algunas situaciones extradeportivas que han afectado al cuadro azuayo, el equipo mantiene intacto su objetivo de regresar a la Serie A y ganar terreno a nivel nacional. Su entrenador, Cipriano Valentin, confía en la fortaleza de sus jugadores para enfrentar desafíos mayores y aprovechar cada oportunidad en la Copa Ecuador.

Independiente del Valle, en cambio, vive uno de sus mejores momentos históricos, con el simple objetivo de añadir un título más a sus vitrinas y ampliar su dominio en el fútbol ecuatoriano e internacional. La Copa Ecuador representa un reto adicional en busca del triplete que incluiría el título de LigaPro y la Copa Sudamericana, haciendo de este compromiso una prueba clave.