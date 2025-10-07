COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Gualaceo buscará dar la sorpresa ante Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Gualaceo y Independiente del Valle se enfrentan este miércoles 8 de octubre en octavos de final de la Copa Ecuador, con los negriazules buscando avanzar en su temporada dominante.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jean Carlo Zumba, de Gualaceo y Richard Schunke, de Independiente serían titulares este miércoles.
Jean Carlo Zumba, de Gualaceo y Richard Schunke, de Independiente serían titulares este miércoles.
Jean Carlo Zumba, de Gualaceo y Richard Schunke, de Independiente serían titulares este miércoles.
Jean Carlo Zumba, de Gualaceo y Richard Schunke, de Independiente serían titulares este miércoles.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Este miércoles 8 de octubre a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Gualaceo y Independiente del Valle se medirán por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

El cuadro “rayado”, líder de la LigaPro y semifinalista de la Copa Sudamericana, apunta a un triplete histórico; mientras que Gualaceo, dirigido por Cipriano Valentin, intentará dar la sorpresa y avanzar en el torneo.

Rendimiento de los equipos

Gualaceo, que en la fase anterior venció a Vinotinto en los 16avos de final, enfrentará a uno de los máximos favoritos al título nacional e internacional. Actualmente, el equipo azuayo se ubica tercero en el hexagonal final de la Serie B con 45 puntos, perseguido por Leones FC, líder con 52 unidades. Bajo la guía del entrenador brasileño Cipriano Valentin, la plantilla confía en lograr una campaña sobresaliente y regresar a la Serie A, buscando ahora imponerse ante un difícil rival.

Independiente del Valle llega con una temporada sobresaliente; es el sólido líder de la Serie A, está prácticamente asegurado en la final de la LigaPro y se prepara para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el próximo 21 de octubre en su estadio, el Banco Guayaquil. Además, en la ronda anterior del torneo eliminó sin mayores complicaciones a Imbabura, mostrando el nivel que los ha establecido como uno de los equipos más dominantes del fútbol ecuatoriano.

Retos de los equipos

El equipo “rayado” llega motivado tras vencer 3-0 a Barcelona S.C. en Guayaquil el reciente fin de semana, mientras que Gualaceo viene de caer 1-0 ante Guayaquil City, lo que subraya la importancia del compromiso para el cuadro azuayo, que busca desestabilizar al líder y dar un salto importante en la Copa Ecuador.

En cuanto a la designación arbitral, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que el partido será dirigido por Yerson Zambrano, asistido por Alexis Acosta y Darío Morán, con Óscar Zúñiga como cuarto árbitro. Esta terna estará a cargo de un encuentro de alta relevancia que definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen.

El propósito de Gualaceo y el favoritismo de Independiente del Valle

A pesar de algunas situaciones extradeportivas que han afectado al cuadro azuayo, el equipo mantiene intacto su objetivo de regresar a la Serie A y ganar terreno a nivel nacional. Su entrenador, Cipriano Valentin, confía en la fortaleza de sus jugadores para enfrentar desafíos mayores y aprovechar cada oportunidad en la Copa Ecuador.

Independiente del Valle, en cambio, vive uno de sus mejores momentos históricos, con el simple objetivo de añadir un título más a sus vitrinas y ampliar su dominio en el fútbol ecuatoriano e internacional. La Copa Ecuador representa un reto adicional en busca del triplete que incluiría el título de LigaPro y la Copa Sudamericana, haciendo de este compromiso una prueba clave.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO