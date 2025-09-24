Gavi será baja en el Barcelona entre cuatro y cinco meses tras nueva operación de rodilla

El FC Barcelona confirmó este martes que el mediocampista Pablo Páez Gavira “Gavi” se sometió a una artroscopia en su rodilla derecha y deberá permanecer entre cuatro y cinco meses de baja, en un nuevo revés para el jugador de 21 años, que ya había superado una grave lesión en la misma rodilla en el 2023.

El diagnóstico y la operación de Gavi

“El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses”, detalló el comunicado del FC Barcelona.

El joven internacional español arrastraba molestias en la rodilla desde los días previos al primer parón de selecciones. Por ese motivo fue baja en el encuentro liguero contra el Rayo Vallecano y no volvió a jugar desde entonces. Aunque el entrenador Hansi Flick mostró optimismo en un inicio, las pruebas médicas revelaron la necesidad de cirugía.

El club explicó que, tras someterse a intensas pruebas de esfuerzo el domingo, los médicos decidieron la operación “para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva del centrocampista”.

Contexto: la grave lesión de 2023

La historia de Gavi con las lesiones de rodilla tiene un episodio previo que marcó su carrera. El 19 de noviembre de 2023, en un partido entre España y Georgia en Valladolid, el centrocampista sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada en el menisco externo.

La acción comenzó tras una fuerte entrada del georgiano Giorgi Chakvetadze. Aunque intentó continuar, en la siguiente jugada su rodilla cedió en un giro. Abandonó el campo entre lágrimas. “Fue un momento muy duro, el vestuario quedó destrozado”, confesó en ese entonces el seleccionador español, Luis de la Fuente.

El 28 de noviembre de 2023 fue operado en Barcelona. Aquella intervención lo mantuvo 336 días fuera de las canchas, hasta su regreso oficial el 20 de octubre de 2024, en un partido de Liga frente al Sevilla.

Gavi, pieza clave para el Barcelona y España

Con apenas 21 años, Gavi se ha consolidado como una de las joyas del FC Barcelona y de la selección española. Su estilo de juego combina intensidad, sacrificio y versatilidad táctica. Puede desempeñarse como mediocentro defensivo, interior o incluso en posiciones más adelantadas.

Su intensidad y agresividad son reconocidas. Promedia entre 5 y 7 recuperaciones por partido en LaLiga, lo que lo convierte en un jugador clave en las transiciones. Además, aporta visión y calidad técnica, con un 85% de precisión en el pase en temporadas recientes.

Hansi Flick ha intentado aprovecharlo en funciones más ofensivas, pero su ausencia supone un desafío táctico para los Culés.

Impacto en el Barcelona y en la selección

La baja de Gavi llega en el arranque de la temporada. El Barcelona pelea por recuperar terreno en LaLiga y busca protagonismo en la Champions League. La ausencia de un jugador de su intensidad podría obligar al técnico a reconfigurar el mediocampo.

La selección española también lo resentirá. En el entorno del club se insiste en que la prioridad es la salud del jugador.

El caso de Gavi también reabre el debate sobre la sobrecarga de partidos en el fútbol moderno. En 2023 disputó más de 70 encuentros entre club y selección, incluyendo Eurocopa y Juegos Olímpicos. Especialistas apuntan que esa acumulación pudo influir en la gravedad de la lesión.