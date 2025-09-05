Gattuso debuta con victoria: Italia arrolla a Estonia en el Gewiss Stadium

Italia derrotó 5-0 a Estonia el 5 de septiembre de 2025 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, sumando seis puntos en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, liderada por un doblete de Mateo Retegui y el debut de Gennaro Gattuso como entrenador.

Dominio italiano en la segunda mitad

El encuentro, arbitrado por el portugués João Pinheiro, marcó el debut oficial de Gennaro Gattuso como seleccionador italiano. Moise Kean abrió el marcador al minuto 58 con un cabezazo tras una asistencia de taco de Mateo Retegui, quien anotó un doblete en los minutos 69 y 89. Giacomo Raspadori (minuto 71) y Alessandro Bastoni (minuto 92) completaron la goleada con asistencias de Raspadori y Andrea Cambiaso.

El primer tiempo mostró a una Italia dominante, con 57% de posesión y cinco tiros al arco, pero el portero estonio Karl Hein detuvo varias ocasiones, incluyendo un cabezazo de Retegui al travesaño al minuto 34. Estonia, dirigida por Kareel Voolaid, generó una sola oportunidad clara con Rauno Sappinen, neutralizada por Gianluigi Donnarumma al minuto 42. La entrada de Raspadori en el segundo tiempo marcó un punto de inflexión, aportando un gol y dos asistencias.

Italia en las eliminatorias

Italia, tetracampeona mundial (1934, 1938, 1982, 2006), busca regresar al Mundial 2026 tras ausencias en 2018 y 2022. Con esta victoria, los azzurri suman seis puntos en el Grupo I, ubicándose terceros, a nueve puntos del líder Noruega, pero con dos partidos menos. Estonia, con tres puntos tras una victoria y tres derrotas, permanece en el cuarto puesto, con pocas opciones de clasificación directa. El combinado estonio, que nunca ha jugado un Mundial como nación independiente, perdió 1-0 ante Noruega en la jornada anterior, con gol de Erling Haaland.

El Grupo I está liderado por Noruega (12 puntos), seguida por Israel (7 puntos). Italia enfrentará a Israel el 8 de septiembre en el Estadio Sammy Ofer de Haifa, un partido clave para acercarse a los puestos de clasificación directa o repechaje al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Actuaciones destacadas

Mateo Retegui, exjugador de Boca Juniors, fue la figura del encuentro, con dos goles y una asistencia. Su primer tanto, un disparo desde fuera del área al minuto 69, venció a Karl Hein, mientras que el segundo, un cabezazo tras centro de Cambiaso, selló el 4-0. Giacomo Raspadori, ingresado al descanso, aportó un gol de cabeza y asistencias para Retegui y Bastoni, consolidando su rol como revulsivo. Sandro Tonali y Nicolò Barella controlaron el mediocampo, con 88% de precisión en pases, según estadísticas de UEFA.

Estonia, liderada por Rauno Sappinen y Mattias Käit, no logró generar peligro, con solo 0,3 goles esperados (xG) frente a los 2,7 de Italia. La solidez defensiva de Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori, junto a las atajadas de Donnarumma, aseguraron la portería en cero.

El debut de Gennaro Gattuso refuerza la confianza en la selección italiana, que busca recuperar su identidad tras la salida de Luciano Spalletti.