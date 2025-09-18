FDM-Roque Macías y Rojos Guayaquil disputarán la final del Nacional de Béisbol 2025

Los equipos FDM-Roque Macías y Rojos Guayaquil competirán por el título del Campeonato Nacional Absoluto de Béisbol 2025 el 20 y 21 de septiembre en Guayaquil, Ecuador, en una final al mejor de tres partidos, organizada por la Federación Ecuatoriana de Béisbol.

Los encuentros se disputará en el Estadio de la Liga Kennedy en Guayaquil. FDM-Roque Macías, dirigido por Luis Marín, enfrentará a Rojos Guayaquil en una serie al mejor de tres partidos. El primer encuentro está programado para el sábado 20 de septiembre a las 14h00, mientras que el domingo 21 se jugarán hasta dos partidos adicionales, para definir al campeón.

Trayectoria en el torneo

El Campeonato Nacional Absoluto 2025, de primera categoría, contó con la participación de seis equipos en un formato de todos contra todos. FDM-Roque Macías, un equipo conformado por jugadores de la Federación Deportiva de Manabí y el club Roque Macías, perdió tres partidos en la primera fase, pero logró remontar en la ronda clasificatoria. En un encuentro decisivo, derrotaron al Colegio Americano, que había permanecido invicto hasta ese momento, asegurando su pase a la final. Rojos Guayaquil también superó una fase inicial complicada para clasificar a la definición del título.

El torneo, además de coronar al campeón nacional, sirve como clasificatorio para seleccionar a los jugadores que representarán a Ecuador en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025, a celebrarse en Lima, Perú, en diciembre de 2025.

Composición de FDM-Roque Macías

El equipo FDM-Roque Macías está integrado por jugadores de diversos cantones de Manabí, como Manta, 24 de Mayo y Portoviejo, además de refuerzos del club Roque Macías. Entre los destacados están Diego Chancay, Marcos Bravo, Tito Sierra y Carlos Álava, quienes han sido fundamentales en el torneo. El equipo también cuenta con tres jugadores venezolanos radicados en Guayaquil: Raiwinson Lameda, y Marco Mayorga. El torneo, de categoría abierta, permite la participación de atletas desde los 17 años sin límite de edad, lo que da diversidad al plantel.

Preparación y apoyo

Luis Marín, manager general de FDM-Roque Macías, indicó que el equipo comenzó su preparación en enero de 2025, acumulando nueve meses de entrenamiento intensivo. “La Federación Deportiva de Manabí ha brindado apoyo logístico, complementado con la autogestión del club para trasladar a los jugadores a Guayaquil”.

Marín destacó la importancia de la final para motivar a las nuevas generaciones y fomentar el desarrollo del béisbol y el sóftbol en Ecuador, invitando a los aficionados a asistir a los partidos.

Contexto del campeonato

El Campeonato Nacional Absoluto de Béisbol es el principal torneo de primera categoría en Ecuador, organizado por la Federación Ecuatoriana de Béisbol. En ediciones anteriores, equipos como Emelec y Universidad de Guayaquil han disputado finales, según registros de 2019. La final de 2025 busca consolidar el crecimiento del béisbol en el país, un deporte que, aunque menos popular que el fútbol, cuenta con una base de aficionados en Guayaquil y Manabí. Los partidos serán transmitidos por plataformas locales, con acceso gratuito para el público en el Estadio de la Liga Kennedy.