FC Midtjylland con Denil Castillo vence a Sturm Graz en debut de Europa League

El FC Midtjylland, con el ecuatoriano Denil Castillo como titular, derrotó 2-0 al Sturm Graz este 24 de septiembre de 2025 en el MCH Arena de Herning, Dinamarca, por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2025/2026, destacando dos goles en pelotas paradas que impulsaron al equipo danés en el nuevo formato de 36 equipos.

Triunfo inaugural en la Fase de Liga

El primer gol de la Europa League 2025/2026 llegó al minuto 7, cuando un tiro de esquina ejecutado por Franculino Djú impactó en las manos del portero austríaco Oliver Christensen, quien al intentar despejar metió el balón en su propia portería. Inicialmente, el árbitro israelí Orel Grinfeld anuló el tanto, pero tras revisión del VAR, se validó el autogol sin offside ni falta.

Denil Castillo, de 21 años, disputó los 90 minutos como mediocampista defensivo en el esquema 3-5-2 de Thomas Tullberg, contribuyendo con tres recuperaciones y 85% de precisión en pases. El ecuatoriano, fichado en julio de 2024 por USD 4,6 millones desde Liga de Quito, mostró solidez en la contención.

Segundo gol y control del partido

Al minuto 88, Midtjylland amplió la ventaja en otro balón parado: un tiro libre desde la derecha fue cabeceado por Ousmane Diao, y Christensen falló en la salida, permitiendo que el balón se colara para el 2-0. Djú, quien asistió en el primero, fue sustituido al minuto 75 por Valdemar Byskov.

Sturm Graz sufrió su primera derrota en la Fase de Liga, quedando en la posición 32 provisional. El equipo austríaco presentó ausencias por lesiones, como Daniil Khudyakov (muñeca) y Axel Kayombo (tobillo).

Ecuatorianos en la Europa League

Esta temporada, dos ecuatorianos representan al país en la UEFA Europa League: Denil Castillo en Midtjylland y Yaimar Medina en KRC Genk de Bélgica. Medina, de 20 años, debutará este 25 de septiembre de 2025 ante Rangers de Escocia, a las 14h00 (hora de Ecuador), en el Ibrox Stadium.

Ambos clasificaron vía play-offs: Midtjylland superó 6-0 global a KuPS de Finlandia, con Castillo titular en la vuelta (2-0). Genk avanzó 6-3 ante Lech Poznań, donde Medina jugó 73 minutos en la ida (5-1).

El próximo duelo de Midtjylland será el 2 de octubre de 2025 ante Nottingham Forest en Inglaterra, a las 14h00 (hora de Ecuador).

Formato de la nueva Fase de Liga

La Europa League 2025/2026 mantiene el formato de 36 equipos en una tabla única, similar a la Champions League. Cada club disputará ocho partidos (cuatro locales y cuatro visitantes) contra rivales de distintos bombos, del 24 de septiembre de 2025 al 29 de enero de 2026.

Los equipos del 1° al 8° puesto avanzan directamente a octavos de final. Del 9° al 24°, jugarán play-offs ida y vuelta para clasificar. Los del 25° al 36° quedan eliminados. El sorteo se realizó el 29 de agosto de 2025 en Mónaco, dividiendo a los equipos en cuatro bombos por coeficiente UEFA.

La final será el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía. El campeón accederá a la Supercopa de Europa 2026 y a la Champions League 2026/2027.

Contexto y proyección

Midtjylland, con coeficiente UEFA de 55, clasificó directamente como subcampeón danés, mientras Sturm Graz entró vía play-offs. El torneo incluye 13 equipos directos, 12 de clasificatorias y 11 transferidos de Champions League.

Castillo y Medina destacan el impacto ecuatoriano en Europa, junto a figuras como Moisés Caicedo en Chelsea. Midtjylland, con victorias recientes en Superliga (2-0 vs Viborg), busca consolidarse en la fase.