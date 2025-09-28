Estupiñán expulsado: Milan supera 2-1 a Napoli y asume liderato

AC Milan derrotó 2-1 a Napoli este domingo 28 de septiembre de 2025 en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, Italia, por la jornada 5 de la Serie A 2025-26, y es el nuevo líder.

El encuentro inició con dominio del AC Milan, que abrió el marcador al minuto 2 mediante un remate de derecha a quemarropa de Alexis Saelemaekers desde el lado derecho del área, asistido por un centro de Christian Pulisic. Napoli respondió con intentos tempranos, como un remate parado de Scott McTominay al 10′ desde el lado izquierdo del interior del área y un disparo fallido de Frank Anguissa al 20′ desde fuera del área.

Pervis Estupiñán, lateral ecuatoriano de 27 años titular en el once inicial del Milan, participó activamente en la fase ofensiva, asistiendo un remate rechazado de Luka Modrić al 6. Sin embargo, el equipo visitante generó peligro con un cabezazo fallido de André Zambo Anguissa al 42′ desde el centro del área, asistido por Matteo Politano.

Al minuto 30, Christian Pulisic amplió la ventaja con un remate de derecha desde el centro del área, tras un pase filtrado de Youssouf Fofana, consolidando el 2-0 al descanso. El Milan registró 55% de posesión en la primera mitad, con 7 tiros totales frente a 5 de Napoli, según datos de ESPN.

Expulsión de Estupiñán

En el inicio de la segunda parte, al minuto 53, Estupiñán cometió una falta dentro del área sobre Giovanni Di Lorenzo, derribándolo en un intento de rebote, lo que generó un penal a favor de Napoli. Inicialmente, el árbitro Daniele Chiffi mostró tarjeta amarilla por juego peligroso, pero tras una revisión del VAR, cambió la decisión y expulsó al jugador ecuatoriano.

Estupiñán, quien había sido amonestado previamente, mostró incredulidad ante la cartulina roja, según imágenes de la transmisión de Disney Plus. El defensor, fichado por el Milan en enero de 2025 procedente del Brighton, acumula 3 tarjetas amarillas y 1 roja en la temporada. Su salida obligó a Massimiliano Allegri a realizar un cambio defensivo al 55, ingresando a Davide Bartesaghi por Pulisic para reforzar la zaga.

Kevin De Bruyne convirtió el penal al minuto 59 con un remate de derecha al centro de la portería, acortando distancias a 2-1. Mike Maignan, portero del Milan, se lanzó correctamente pero no alcanzó el balón. Napoli presionó con remates fallidos de Miguel Gutiérrez al 64 desde fuera del área y un cabezazo de Di Lorenzo al 74 a quemarropa desde el lado derecho.

El Milan, dirigido por Massimiliano Allegri desde noviembre de 2024, mantuvo la ventaja con un planteamiento más conservador, registrando 42% de posesión en la segunda mitad y 12 faltas cometidas. Napoli, con Antonio Conte al mando desde junio de 2024, sumó 15 tiros pero no igualó, terminando con 10 puntos en el segundo puesto.

Contexto de la Serie A

La Serie A 2025-26, con 20 equipos en 38 jornadas, inició el 17 de agosto. Antes de esta fecha, Napoli lideraba el torneo, pero el Milan lo igualó en puntos (12) y por gol diferencia asumió el liderato. El equipo rossanero suma tres victorias consecutivas en liga, incluyendo un 3-1 ante Verona el 21 de septiembre.

Estupiñán, con 12 partidos por Ecuador en eliminatorias mundialistas, ha disputado 4 encuentros como titular en Serie A esta temporada, contribuyendo con 1 asistencia. Su expulsión genera preocupación para la próxima fecha FIFA en octubre, donde Ecuador enfrenta a Bolivia y Chile.

Próximos compromisos

El Milan visita a Juventus el 5 de octubre de 2025 a las 13h45 hora local por la jornada 6, un duelo clave por el Scudetto. Napoli recibe a Genoa el mismo día a las 11h00, buscando recuperar el liderato. La expulsión implica una sanción de al menos un partido, pendiente de revisión por el juez deportivo.