Arranca oficialmente la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026 en FIFA.com

Este miércoles 10 de septiembre comenzó la primera fase de venta de entradas para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los aficionados interesados en asistir a la Copa del Mundo pueden adquirir sus boletos a través del sitio oficial FIFA.com/tickets. Allí es necesario registrarse y crear una FIFA ID para participar en el proceso. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) habilitó la plataforma digital.

Esto para que los fanáticos de todo el mundo puedan acceder a los boletos de los partidos, que se disputarán en 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones. Esta primera fase de venta estará disponible hasta el 15 de octubre de 2025, según informó la organización. Para adquirir las entradas, los usuarios deben ingresar al portal oficial, seleccionar los partidos de su preferencia y completar el registro con una FIFA ID.

Venta de entradas con alto nivel de seguridad

Por medio de este registro se garantiza la seguridad en la compra. La FIFA ha implementado un sistema de asignación por orden de solicitud, aunque advierte que la alta demanda podría limitar la disponibilidad de boletos. El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes. Aquello incrementará el número de partidos a 104, distribuidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Toronto y Vancouver.

Este formato ampliado busca ofrecer una experiencia más inclusiva para los aficionados, con un total de once estadios en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. La FIFA también anunció que los precios de los boletos se revelarán al momento de la compra, dependiendo de la fase del torneo. También dependerá la categoría de los asientos y la sede. Además, se ofrecerán paquetes especiales para familias, grupos y personas con discapacidad.

Se espera que la demanda supere los 10 millones de solicitudes

El proceso de venta se dividirá en varias fases para facilitar el acceso a los aficionados. La FIFA recomienda registrarse con antelación y verificar la información en el sitio oficial para evitar fraudes. Se espera que la demanda supere los 10 millones de solicitudes, considerando la relevancia del evento y la capacidad de los estadios, que oscila entre 40 mil y 88 mil espectadores.

El Mundial 2026 marca un hito histórico al ser el primero organizado por tres naciones de manera conjunta. La inauguración está programada para el 11 de junio de 2026, y la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los aficionados ya pueden prepararse para vivir la emoción del torneo más esperado del fútbol internacional.