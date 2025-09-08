¿Es el ‘9’ que necesita Ecuador? Jeremy Arévalo deslumbra con goles en España

Jeremy Alberto Arévalo Mera, delantero hispanoecuatoriano de 20 años, brilló este 7 de septiembre de 2025 con un doblete en un minuto ante el Almería. El jugador viene quemando etapas y lo hace sobresaliendo. Esto refuerza su condición de promesa tanto para el fútbol ecuatoriano como para el español.

Arévalo y su ascenso en el Racing

Nacido el 19 de marzo de 2005 en Maliaño, España, Arévalo se formó desde niño en las divisiones menores del Real Racing Club de Santander. Debutó en el filial en 2022 y en agosto de 2023 dio el salto al primer equipo, donde ya suma más de 20 partidos en la Segunda División española (LaLiga Hypermotion).

Su madurez le permitió renovar contrato hasta junio de 2027. Durante este proceso, el diario As resaltó su crecimiento. El periodista Óscar García Mayo escribió que “Una de las primeras misiones que tiene por delante José Alberto López, entrenador del primer equipo, es definir cuál es la posición de Jeremy”. Esto lo dijo porque lo han usado en todas las posiciones de ataque en los últimos tiempos.

Un goleador versátil y oportunista

Arévalo es zurdo y posee un repertorio variado para definir. Puede jugar como delantero centro, mediapunta o extremo. En sus cuatro partidos de la temporada 2025-2026 ya suma tres goles, incluyendo su doblete contra el Almería en la victoria 3-2.

El entrenador López lo ha utilizado en diferentes funciones: “Desde mediapunta, a jugar en banda o incluso en el doble pivote”, explicó García Mayo. Esta versatilidad lo convierte en un recurso invaluable para el Racing y una opción atractiva para selecciones nacionales.

La disputa internacional por Jeremy Arévalo

Aunque comenzó representando a España en categorías Sub-18 y Sub-19, incluso con gol en su debut frente a Italia en 2023, Arévalo cambió de rumbo en 2025. Ese año fue convocado por Ecuador para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Venezuela, donde jugó tres encuentros.

Hasta ahora no ha debutado en selecciones absolutas. Por lo tanto, sigue habilitado para elegir entre defender a España o a Ecuador. En territorio ecuatoriano, donde escasean los centrodelanteros de élite, periodistas deportivos insisten en seguir su evolución.

Ecuador busca su ‘9’ de futuro

El fútbol ecuatoriano enfrenta un déficit de delanteros de área. En ese contexto, Arévalo aparece como alternativa para el combinado nacional. Su capacidad para asociarse, recibir de espaldas y definir lo convierte en un perfil escaso en el entorno local.

El reto estará en convencerlo. Aunque ha mostrado cercanía con la bandera tricolor, España no descarta su interés.

Jeremy Arévalo un futbolista con proyección

El hecho de que juegue en la Segunda División de España no le resta competitividad. LaLiga Hypermotion es reconocida por su alto nivel y exigencia, donde clubes históricos disputan ascensos con plantillas de primer orden.

Además, Arévalo ya despertó interés de clubes internacionales como la AS Roma, lo que refuerza su proyección. Con contrato vigente hasta 2027, el Racing buscará potenciarlo y, eventualmente, transferirlo por una cifra importante en el futuro.