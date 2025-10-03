Eryc Castillo extiende contrato con Alianza Lima por tres temporadas más

Alianza Lima confirmó la renovación del contrato del extremo ecuatoriano Eryc Castillo, de 30 años, quien llegó al club en inicios de año desde Coritiba de Brasil. El anuncio se realizó en las redes sociales del equipo en La Victoria, Lima, Perú, para extender su vínculo por tres temporadas más hasta diciembre de 2028, con el fin de mantener su aporte en la planificación deportiva del club.

El mensaje oficial en las redes sociales de Alianza Lima fue conciso: “La ‘Culebra’ sigue en casa. Eryc Castillo blanquiazul hasta el 2028”. Esta publicación generó interacciones positivas entre los seguidores del club, destacando la importancia del jugador en la actual temporada. El ecuatoriano, apodado “La Culebra” por su estilo de juego, se ha adaptado rápidamente al esquema táctico dirigido por el entrenador Néstor Gorosito.

Desempeño de Castillo

Su llegada a Matute en enero de 2025 marcó un cambio significativo en el ataque del equipo. Procedente del Coritiba brasileño, Castillo firmó inicialmente hasta diciembre de ese año, pero las negociaciones con la dirigencia permitieron el acuerdo actual. En su trayectoria previa, el jugador pasó tres años y medio en Barcelona SC de Ecuador, su club más longevo hasta ahora, lo que hace que esta renovación posicione a Alianza Lima como el equipo con mayor estabilidad en su carrera.

Eryc Castillo ha disputado 38 partidos en 2025 con Alianza Lima, distribuidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sus contribuciones incluyen nueve goles y siete asistencias. De estos, seis goles se produjeron en competencias internacionales de CONMEBOL, demostrando su rendimiento en escenarios de alta competencia.

Impacto en el esquema ofensivo

La velocidad y desborde de Castillo por la banda izquierda lo han convertido en titular habitual. En Liga 1, ha marcado tres goles, mientras que en torneos continentales suma los restantes, con asistencias clave en fases eliminatorias. Su capacidad para generar desequilibrios individuales ha sido vital en partidos como el de Copa Sudamericana ante Gremio, donde anotó un tanto decisivo. Estos números respaldan la decisión de la institución de priorizar su permanencia.

Alianza Lima, con esta renovación, avanza en su estrategia para la temporada 2026. El club, que compite en el Torneo Clausura 2025, busca clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Castillo forma parte de una base experimentada que incluye jugadores con trayectoria en competiciones sudamericanas, fortaleciendo la estructura para objetivos locales e internacionales.

Liga 1 y próximos desafíos

En el ámbito nacional, Alianza Lima ocupa el cuarto puesto en el Torneo Clausura tras 11 fechas, a varias unidades del líder Universitario de Deportes. Recientemente, el equipo logró un triunfo por 2-1 ante Atlético Grau, impulsando su posición en la tabla. Este resultado llega en un momento clave, con la fecha 13 programada para el domingo 5 de octubre de 2025, cuando visitará a Alianza Universidad en el Estadio Heraclio Tapia León de Huánuco, a las 12h00.

El encuentro representa un reto para los blanquiazules, ya que el estadio huancavelicano es conocido por su exigencia para equipos visitantes. Bajo la dirección de Gorosito, Alianza Lima apunta a acortar distancias en la tabla acumulada, donde la clasificación a torneos continentales depende de los resultados en esta recta final. La presencia de Castillo en el once inicial se espera como factor determinante para mantener el impulso.

En el plano internacional, el equipo fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, pero los aportes de Castillo en esa fase subrayan su valor. La renovación no solo asegura su rol en el ataque, sino que también abre posibilidades para futuras negociaciones, aunque el club enfatiza la prioridad en su desarrollo local.

Planificación a futuro

Alianza Lima ha iniciado conversaciones para retener otras figuras clave, alineadas con la visión de consolidar un plantel competitivo. El salario de Castillo se ajustó en el nuevo contrato, elevándose a 40 mil dólares mensuales, reflejando su estatus como uno de los mejores pagados en la Liga 1. Esta inversión forma parte de un enfoque en la retención de talento extranjero que ha impactado positivamente en el rendimiento colectivo.

El club victoriano, fundado en 1901, mantiene su tradición de competir en el fútbol peruano y sudamericano. Con Castillo hasta 2028, Alianza Lima proyecta una era de estabilidad ofensiva, similar a renovaciones previas de jugadores emblemáticos. Los hinchas, activos en redes sociales, han expresado apoyo al anuncio, anticipando campañas exitosas en los próximos años.