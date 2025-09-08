COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Erick Mendoza regresa a los entrenamientos y apunta al duelo con Universidad Católica

Delfín confía en el olfato goleador de su delantero para el choque en Quito.
2 minutos de lectura
Erick Mendoza, en uno de los entrenamientos de Delfín SC.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Erick Mendoza, delantero de Delfín SC, está de vuelta y se perfila como titular para el partido ante Universidad Católica. El choque ante la “Chatolei” está programado para el sábado 13 de septiembre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la Liga Pro. 

El atacante de 23 años, nacido en Ibarra, ha superado las molestias físicas que lo aquejaban. Ya se encuentra en óptimas condiciones para reforzar el ataque de los ‘cetáceos’ bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia. Erick Mendoza ha sido una pieza clave para Delfín en la temporada 2025, destacándose por su capacidad goleadora y desequilibrio en el frente de ataque. 

En la fecha 14 de la Liga Pro, el delantero brilló con un doblete en la victoria 2-1 sobre Técnico Universitario en Ambato. Ahí marcó a los 54 y 56 minutos, siendo decisivo para que su equipo escalara posiciones. Su olfato goleador lo ha consolidado como una de las figuras del torneo. Con ocho tantos en la temporada, se ha colocado entre los principales artilleros de la Liga Pro.

“El apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros ha sido clave para desarrollarme en el campo”, afirmó.

Erick Mendoza para la falta de gol 

Para el choque ante Universidad Católica, el delantero ve el partido como “una final más”, consciente del desafío que representa enfrentar a un equipo fuerte en casa. En el encuentro previo entre ambos clubes, el 18 de mayo de 2025, Erick Mendoza estuvo cerca de anotar, pero sus remates fueron detenidos por el poste y el portero Rafael Romo.

DelfínSC, que marcha en décimo segundo lugar de la tabla, busca un triunfo en Quito para alejarse del cuadrangular donde se disputará la permanencia en la serie A. Con Erick Mendoza en plena forma, los manabitas confían en su capacidad para desequilibrar ante un rival directo como Universidad Católica, que ocupa el quinto lugar con 42 puntos. 

Los cetáceos tienen la segunda delantera menos goleadora del campeonato.  En 27 fechas, apenas han marcado 25 goles. Sólo supera a Técnico Universitario que ha marcado 24 dianas. 

La falta de gol ha sido uno de los principales motivos para que los mantenses estén peleando en los últimos lugares de la tabla. Corre peligro de jugar del temido cuadrangular.

