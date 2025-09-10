Enner Valencia anota en su partido 100 y Ecuador derrota a Argentina

El encuentro entre Ecuador y Argentina, válido por las Eliminatorias, comenzó con un emotivo homenaje a Enner Valencia por sus 100 partidos con la Selección ecuatoriana. Francisco Egas, presidente de la FEF, y los hijos del histórico delantero estuvieron presentes en la ceremonia previa. Argentina no contó con Lionel Messi, por decisión del jugador y del DT Luis Scaloni.
Desarrollo del encuentro
La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece (ausente en la banca por suspensión), salió con intensidad en busca del gol desde el arranque. A los 3 minutos, Gonzalo Plata desaprovechó una clara ocasión de cabeza tras un córner de Nilson Angulo. Cuatro minutos después, Angelo Preciado recuperó un balón en campo rival y asistió a Enner Valencia, pero Dibu Martínez adivinó la intención del delantero en un mano a mano.
Argentina respondió con agresividad: Lautaro Martínez vio la amarilla a los 8 minutos por un pisotón y empujón a Moisés Caicedo, evidenciando la tensión del encuentro. La Tri mantuvo la presión. A los 11 minutos, Preciado centró para Valencia, pero Leonardo Balerdi salvó a Argentina con un cruce providencial.
A los 14, Nilson Angulo probó con un remate que exigió una gran atajada de Martínez. Sin embargo, la intensidad tricolor provocó roces: Caicedo (16’) y Plata (25’) fueron amonestados por faltas sobre Leandro Paredes.
Expulsión de Otamendi
Argentina recompuso su defensa con el ingreso de Juan Foyth por Gianluca Simeone (37’). Ecuador mantuvo la presión, y a los 44 minutos, una falta polémica de Preciado sobre De Paul le costó otra amarilla.
El momento clave llegó en el 45+7, cuando Wilmar Roldán revisó en el VAR un golpe de Tagliafico sobre Preciado en el área. Tras la revisión, se sancionó penal a favor de Ecuador (45+8’). Enner Valencia, con frialdad, convirtió el penal al 45+12’, desatando la euforia en el estadio. Con esta anotación, ‘Superman’ sumó 47 goles con la camiseta de ‘La Tri’.
La Tri se fue al descanso con un merecido 1-0, aprovechando su superioridad numérica y el ímpetu de su capitán.
Segundo tiempo
Ecuador mantuvo el resultado
Con este resultado Ecuador sumó 29 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Argentina se quedó con 38 unidades.