Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Enner Valencia anota en su partido 100 y Ecuador derrota a Argentina

Ecuador derrotó 1-0 a Argentina con un gol de penal de Enner Valencia en su partido 100, en un duelo con expulsiones de Otamendi y Caicedo.
Enner Valencia anota en su partido 100 y Ecuador derrota a Argentina
Enner Valencia celebra el gol del triunfo ante Argentina en el estadio Monumental (Foto: Williams Paladines).
Julio Moreira

Redacción ED.

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una victoria de 1-0 ante Argentina, campeona del mundo, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

El encuentro entre Ecuador y Argentina, válido por las Eliminatorias, comenzó con un emotivo homenaje a Enner Valencia por sus 100 partidos con la Selección ecuatoriana. Francisco Egas, presidente de la FEF, y los hijos del histórico delantero estuvieron presentes en la ceremonia previa.  Argentina no contó con Lionel Messi, por decisión del jugador y del DT Luis Scaloni. 

Desarrollo del encuentro

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece (ausente en la banca por suspensión), salió con intensidad en busca del gol desde el arranque. A los 3 minutos, Gonzalo Plata desaprovechó una clara ocasión de cabeza tras un córner de Nilson Angulo.  Cuatro minutos después, Angelo Preciado recuperó un balón en campo rival y asistió a Enner Valencia, pero Dibu Martínez adivinó la intención del delantero en un mano a mano. 

Argentina respondió con agresividad: Lautaro Martínez vio la amarilla a los 8 minutos por un pisotón y empujón a Moisés Caicedo, evidenciando la tensión del encuentro. La Tri mantuvo la presión. A los 11 minutos, Preciado centró para Valencia, pero Leonardo Balerdi salvó a Argentina con un cruce providencial. 

A los 14, Nilson Angulo probó con un remate que exigió una gran atajada de Martínez. Sin embargo, la intensidad tricolor provocó roces: Caicedo (16’) y Plata (25’) fueron amonestados por faltas sobre Leandro Paredes.

Expulsión de Otamendi

Argentina comenzó a equilibrar la posesión a los 23 minutos, con Alexis Mac Allister y Leandro Paredes controlando el balón. Sin embargo, a los 30 minutos, Nicolás Otamendi fue expulsado con tarjeta roja directa por derribar a Valencia fuera del área, dejando a Argentina con 10 jugadores.

Argentina recompuso su defensa con el ingreso de Juan Foyth por Gianluca Simeone (37’). Ecuador mantuvo la presión, y a los 44 minutos, una falta polémica de Preciado sobre De Paul le costó otra amarilla.

Nicolás Tagliafico realiza un golpe sobre el rostro de Ángelo Preciado en el área (Foto Williams Paladines)
Nicolás Tagliafico realiza un golpe sobre el rostro de Ángelo Preciado en el área (Foto Williams Paladines)

El momento clave llegó en el 45+7, cuando Wilmar Roldán revisó en el VAR un golpe de Tagliafico sobre Preciado en el área. Tras la revisión, se sancionó penal a favor de Ecuador (45+8’). Enner Valencia, con frialdad, convirtió el penal al 45+12’, desatando la euforia en el estadio.  Con esta anotación, ‘Superman’ sumó 47 goles con la camiseta de ‘La Tri’.

La Tri se fue al descanso con un merecido 1-0, aprovechando su superioridad numérica y el ímpetu de su capitán.

Segundo tiempo

En el complemento, Ecuador reemplazó a Preciado por John Yeboah al inicio, mientras Argentina mantuvo su alineación. A los 49 minutos, Moisés Caicedo recibió una segunda amarilla por una falta sobre Nicolás González, dejando a La Tri también con 10 jugadores.
Esto permitió a Argentina ganar terreno, aunque Ecuador siguió siendo más incisivo. A los 58 minutos, Valencia salió ovacionado, sustituido por Kendry Páez, y Angulo dio paso a Jordy Alcívar.
A los 69 minutos, Giovani Lo Celso remató tras un mal despeje de Willian Pacho, pero el zaguero ecuatoriano desvió la pelota al córner, evitando el empate. Tres minutos después, Kevin Rodríguez falló un mano a mano ante Martínez, desaprovechando el 2-0.

Ecuador mantuvo el resultado

Argentina buscó el empate con cambios como Nahuel Molina y Lo Celso por Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul, pero la defensa ecuatoriana, liderada por Piero Hincapié y Joel Ordóñez, resistió
El partido marcó la despedida de Enner Valencia y Hernán Galíndez de las Eliminatorias, aunque ambos jugarán el Mundial. Valencia, con 47 goles en 100 partidos, consolidó su legado como máximo goleador histórico de La Tri. 

Con este resultado Ecuador sumó 29 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Argentina se quedó con 38 unidades.

