Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Emelec enfrenta bajas por lesiones antes de su duelo ante Leones FC en Copa Ecuador

Emelec suma bajas por lesiones tras vencer a Deportivo Cuenca, complicando su once para el duelo ante Leones FC en octavos de la Copa Ecuador 2025.
3 minutos de lectura
Redacción ED.

Redacción ED.

Emelec reportó dos nuevas lesiones el 6 de octubre de 2025 en Guayaquil, Ecuador, que afectan a Alexander González y Luis Fernando León, de cara al partido de octavos de final de la Copa Ecuador contra Leones FC.

El choque está programado para el miércoles 8 de octubre a las 16h00 en el Gonzalo Pozo Ripalda, con el objetivo de avanzar en el torneo y clasificar a la Copa Libertadores.

González y León presentan molestias

El lateral venezolano Alexander González padece un posible desgarro en el sóleo y aguarda los resultados de exámenes médicos para conocer la gravedad. Esta lesión se suma a un historial de problemas físicos en el plantel, donde González ha sido titular en 12 partidos de la LigaPro 2025.

El zaguero Luis Fernando León sufrió una contusión en el pie durante el choque con el argentino Lucas Mancinelli en la victoria 3-1 ante Deportivo Cuenca, disputada el 4 de octubre de 2025 en el Estadio George Capwell. León, quien regresó a las canchas tras nueve meses de baja por lesiones en rodilla y codo, se somete a evaluaciones para determinar su disponibilidad.

Estas ausencias se agregan a los jugadores en recuperación: el peruano Christian Cueva con una lesión miofacial en el cuádriceps derecho, el defensor Luis Caicedo en fase final de rehabilitación, el delantero José Angulo con desgarro isquiotibial y el argentino Facundo Castelli por inflamación en la rodilla (hidroartrosis). Todos sufrieron sus dolencias en partidos recientes, como el Clásico del Astillero del 17 de septiembre de 2025.

Desafíos para el cuerpo técnico de Emelec

El entrenador argentino Guillermo Duró, contratado hasta diciembre de 2025, deberá rearmar el once titular para el encuentro ante Leones FC. Duró, quien asumió en julio tras dirigir 17 partidos en Deportivo Garcilaso de Perú (7 victorias, 2 empates, 8 derrotas), ha impulsado una racha de cinco partidos sin perder en LigaPro.

Emelec clasificó a octavos de la Copa Ecuador tras eliminar a Miguel Iturralde en penales en dieciseisavos, mientras que Leones FC avanzó venciendo a Orense. El partido, reprogramado del 1 de octubre por el paro nacional que cerró vías en la Sierra, se jugará en el Gonzalo Pozo Ripalda.

LigaPro y aspiraciones continentales

En la LigaPro 2025, Emelec compite en el segundo hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, donde ocupa la segunda casilla con 45 puntos tras la victoria ante Cuenca (goles de José Cevallos a los 12 minutos, Maicon Solís a los 18 y Juan Ruiz Gómez de penal a los 75; Lucas Mancinelli descontó a los 61). El hexagonal incluye a Deportivo Cuenca como puntero con 46 puntos.

La Copa Ecuador, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, otorga al campeón un boleto directo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Emelec, con historial de cuatro títulos nacionales, busca su primer trofeo en este torneo desde su creación en 2013. El cuerpo médico trabaja a doble jornada para acelerar recuperaciones, con informes actualizados pendientes.

El duelo ante Leones FC representa una prueba clave en un calendario apretado. La acumulación de lesiones ha afectado al esquema de Duró, obligando a rotaciones con Jaime Ayoví y Justin Cuero (este último también en recuperación).

