Polémica en Brasil: Neymar refuta motivos de su ausencia en la convocatoria

Neymar Jr., estrella del Santos, desmintió en Río de Janeiro las declaraciones de Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, quien justificó su exclusión de la convocatoria para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 por un problema físico, afirmando que fue una decisión técnica.

Brasil, clasificada para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se prepara para enfrentar a Chile y Bolivia en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Neymar y su ausencia en Brasil

Sin embargo, la ausencia de Neymar Jr., Vinícius Jr. y Rodrygo en la lista de convocados anunciada por Carlo Ancelotti el 25 de agosto generó controversia. En una rueda de prensa en Río de Janeiro, Ancelotti explicó que Neymar no fue incluido debido a un “pequeño problema físico” sufrido la semana anterior, enfatizando que el jugador debe estar en óptimas condiciones para el Mundial.

Tras el empate 0-0 del Santos contra Fluminense por la fecha 21 del Brasileirão, Neymar refutó las declaraciones del técnico italiano. “Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día”, afirmó el delantero de 33 años. Añadió: “Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la Seleção”. Estas palabras desataron un debate en Brasil sobre la gestión de Ancelotti.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en 128 partidos, no juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda. Desde su regreso al Santos en enero de 2025, ha jugado 19 partidos, con 6 goles y 3 asistencias, aunque las molestias físicas han sido recurrentes.

Preparativos de la ‘Canarinha’

Brasil, tercero en la tabla de Eliminatorias, enfrentará a Chile el 4 de septiembre a las 19h30 en el Estadio Maracaná y a Bolivia el 9 de septiembre a las 18h30 en el Estadio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altitud. La lista de Ancelotti incluye a jugadores como Lucas Paquetá, Casemiro, Raphinha y el joven Estêvão, pero la exclusión de Neymar y las estrellas del Real Madrid sorprendió a los aficionados.

Ancelotti justificó su decisión afirmando que busca conocer mejor a otros jugadores y que no necesita “probar” a Neymar, cuya calidad es indiscutible. “Lo necesitamos en el mejor momento físico para el Mundial”, reiteró el técnico. Sin embargo, la respuesta de Neymar sugiere una discrepancia con la narrativa oficial, alimentando especulaciones sobre tensiones entre el jugador y el entrenador.

Desempeño de Neymar en Santos

El Santos, club de Neymar, atraviesa una temporada complicada en el Brasileirão, ocupando el puesto 16 con 22 puntos, empatado con el Vitória en zona de descenso. La reciente llegada del entrenador Juan Pablo Vojvoda busca revertir la situación, pero el equipo está a 4 puntos del Corinthians, que ocupa el último cupo para la Copa Sudamericana 2026. Pese a las dificultades, Neymar logró romper una racha negativa al jugar 6 partidos consecutivos por primera vez en tres años, aunque su rendimiento sigue afectado por molestias físicas.

Expectativas para el Mundial

Con Brasil ya clasificado, Ancelotti utiliza estas fechas FIFA para consolidar su proyecto de cara al Mundial 2026. La exclusión de Neymar, combinada con su respuesta pública, pone presión sobre el técnico italiano, quien debe equilibrar la experiencia de figuras consolidadas con la integración de nuevos talentos. Mientras tanto, Neymar se enfoca en su recuperación y en ayudar al Santos a salir de la zona baja, con la esperanza de regresar a la ‘Canarinha’ en el futuro.