Open de Australia lanza torneo con un millón de dólares en premios con Alcaraz como referente

El Open de Australia celebrará la segunda edición del ‘Million Dollar 1 Point Slam’, un torneo innovador que enfrentará a diez tenistas aficionados de Australia. Ellos se medirán con 22 profesionales en la semana previa al primer Grand Slam del año. La competición, reparte una bolsa de un millón de dólares australianos (570 mil dólares) para el ganador. Se disputará en Melbourne del 12 al 18 de enero de 2026, según anunció Craig Tiley, director del torneo.

La gran novedad de esta edición es la participación de Carlos Alcaraz, número uno del mundo y principal atractivo del evento. Tiley destacó la presencia del español. “Ahora tienes un millón de razones para coger una raqueta y prepararte para enero”. Alcaraz, de 22 años, buscará además en el Open de Australia conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés. Ya ha logrado triunfos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Open de Australia será en cuatro meses

De lograrlo, se convertiría en el tenista más joven en completar los cuatro ‘majors’. El español añadió un toque personal al prometer tatuarse un canguro si levanta el trofeo Norman Brookes. El ‘Million Dollar 1 Point Slam’ combina el talento de profesionales con la pasión de aficionados seleccionados a través de torneos clasificatorios en todo el país. Este formato busca acercar el tenis a nuevos públicos y generar expectación antes del evento principal.

La primera edición del Open de Australia, celebrada en 2025, atrajo a miles de espectadores y demostró ser un éxito mediático, consolidando su continuidad. Este torneo, que se disputa en el Melbourne Park, es uno de los cuatro torneos de Grand Slam del circuito ATP y WTA. En 2026, se espera que la competición principal reúna a los mejores tenistas del mundo, con Alcaraz como favorito tras su dominante temporada.

Jugadores amateurs comparten pista con estrellas

La organización ha invertido en mejoras en las instalaciones, incluyendo nuevas pantallas y zonas para aficionados, para garantizar una experiencia única. El torneo previo no solo ofrece un premio millonario, sino también la oportunidad de que jugadores amateurs compartan pista con estrellas como Alcaraz. Aquello refuerza el carácter inclusivo del evento.

La Federación Australiana de Tenis espera que esta iniciativa fomenta la práctica del deporte en el país, que cuenta con una rica tradición tenística. Entre estas se encuentran leyendas como Rod Laver y Margaret Court. El ‘Million Dollar 1 Point Slam’ se transmitirá en directo por canales locales y plataformas digitales, con un enfoque en captar la atención de audiencias globales. Melbourne se prepara así para ser el epicentro del tenis mundial.