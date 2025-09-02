COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Manta Fútbol Club desvinculó a Efrén Mera y nombró a Javier Carvajal como su nuevo entrenador

Bajo la dirección de Mera, el Manta FC acumuló 25 puntos en 27 fechas, ubicándose en la posición 13 de la tabla.
El Manta Fútbol Club anunció la desvinculación de Efrén Mera como entrenador tras 27 fechas de la Liga Ecuabet.
Efrén Mera dirigiendo el encuentro en el que el Manta FC empató 1-1 con Liga de Quito, en Casa Blanca. (Apifoto)
El Manta Fútbol Club anunció la desvinculación de Efrén Mera como entrenador tras 27 fechas de la Liga Ecuabet.
Efrén Mera dirigiendo el encuentro en el que el Manta FC empató 1-1 con Liga de Quito, en Casa Blanca. (Apifoto)

José Moreira

Redacción ED.

El Manta Fútbol Club anunció la desvinculación de Efrén Mera como entrenador tras 27 fechas de la Liga Ecuabet. La decisión se tomó tras los irregulares resultados del equipo mantense. En su lugar, Javier Carvajal, quien se desempeñaba como asistente técnico, asumirá la dirección del conjunto celeste. Ambas informaciones se oficializaron a través de comunicados emitidos por el club en sus plataformas digitales.

El equipo atunero oficializó la salida de Mera con un mensaje de agradecimiento: “Gracias Efrén”, acompañado de una imagen del entrenador apodado “Cachorro”. “Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por su dedicación, esfuerzo y compromiso”, señaló el club en su comunicado. A la par, se confirmó que Javier Carvajal, estratega mantense con experiencia previa en el fútbol local, tomará las riendas del equipo.

Manta Fútbol Club es uno de los últimos

Bajo la dirección de Mera, el Manta FC acumuló un rendimiento irregular, con solo 25 puntos en 27 fechas, ubicándose en la posición 13 de la tabla, cerca de la zona de descenso a la Serie B. El equipo registró cinco victorias, diez empates y doce derrotas, varias de estas en condición de local. La última victoria del conjunto celeste fue el 12 de julio, cuando derrotó 4-2 a Universidad Católica en la fecha 20.

Javier Carvajal, el nuevo entrenador, es conocido por haber salvado del descenso a Delfín SC, el otro equipo de Manta, en la temporada anterior de la Liga Ecuabet. Su experiencia y conocimiento del fútbol local serán clave para intentar revertir la situación del Manta FC, que enfrenta un momento crítico en el torneo.  El próximo desafío del equipo será el lunes 15 de septiembre, cuando reciba a Aucas en el estadio Jocay.

El “atunero” quiere quedarse en la A

La directiva del club no ha especificado si Carvajal asumirá de forma interina o permanente, ni si habrá cambios adicionales en el cuerpo técnico.  El Manta FC, uno de los clubes tradicionales de Manabí, busca con este cambio recuperar la competitividad en la recta final de la Liga Ecuabet. La afición espera que la llegada de Carvajal marque un punto de inflexión para el equipo, que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. 

