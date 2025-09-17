COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Deportes
Ecuatorianos

El insólito fallo de Javier Gandolfi que dejó al ecuatoriano Billy Arce sin entrenador en Atlético Nacional de Colombia

El campeonato colombiano tiene reglas claras en la alineación de extranjeros en cancha, algo que se le olvidó al cuerpo técnico de Gandolfi, extécnico de Independiente del Valle.
El insólito fallo de Javier Gandolfi que dejó al ecuatoriano Billy Arce sin entrenador en Atlético Nacional de Colombia
El plantel está a la espera de que se anuncie al nuevo estratega. Foto: x Atlético Nacional.
El insólito fallo de Javier Gandolfi que dejó al ecuatoriano Billy Arce sin entrenador en Atlético Nacional de Colombia
El plantel está a la espera de que se anuncie al nuevo estratega. Foto: x Atlético Nacional.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

El ecuatoriano Billy Arce, actual jugador de Atlético Nacional de Colombia, vivió un episodio inesperado tras la salida de su entrenador, Javier Gandolfi, quien quedó despedido luego de cometer un error reglamentario considerado insólito en el fútbol profesional.

El hecho ocurrió el pasado sábado durante el duelo entre Atlético Nacional y Bucaramanga, correspondiente a la liga colombiana. El conjunto verdolaga cayó 1-0 en su propio estadio, a pesar de que su rival jugó con un hombre menos desde el final del primer tiempo por la expulsión de Félix Charrupí. Esa derrota ya había generado críticas, pero el verdadero escándalo se produjo minutos más tarde.

El error que costó el puesto

A los 31 minutos del segundo tiempo, Gandolfi ordenó el ingreso del uruguayo Camilo Cándido en reemplazo de Andrés Salazar Osorio. Lo que no advirtió el estratega argentino fue que con ese cambio Atlético Nacional pasaba a tener cuatro futbolistas extranjeros en cancha, cuando el reglamento solo permite tres.

En ese momento ya estaban presentes el uruguayo Facundo Batista, el argentino Juan Bauza y el ecuatoriano Billy Arce. Apenas tres minutos después, el cuerpo técnico fue alertado de la irregularidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: Bucaramanga presentó su reclamo y el Comité Disciplinario de la DIMAYOR resolvió dar por perdido el partido 3-0 a Atlético Nacional.

La decisión no solo implicó un golpe deportivo, sino que también podría acarrear una multa económica para el club por parte de la Federación Colombiana.

La reacción de Gandolfi

En la conferencia de prensa posterior, Gandolfi reconoció su error sin excusas:

“Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres extranjeros en el campo de juego. Obviamente no hay excusas. Esto no puede pasar y lo hablaré con el cuerpo técnico”, dijo el entrenador.

El antecedente recordó a lo ocurrido con Jorge Valdano en 1997, cuando resultó cesado del Valencia tras un error similar.

Fin de ciclo en Medellín

La dirigencia de Atlético Nacional decidió cesar inmediatamente a Gandolfi y a su asistente, el argentino-ecuatoriano Cristian Pellerano, ex figura de Independiente del Valle. El técnico había asumido en febrero de 2024 y dirigió 51 partidos, con un balance de 23 triunfos, 15 empates y 13 derrotas. Además, alcanzó los octavos de final de la Conmebol Libertadores, donde quedó eliminado por penales ante São Paulo.

El gran perjudicado indirecto es Billy Arce, quien ahora deberá adaptarse a un nuevo proyecto deportivo tras la abrupta salida de su entrenador y mentor en Colombia.

