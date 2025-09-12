El ecuatoriano Nilson Angulo extiende su vínculo con el Anderlecht por cuatro años más

El ecuatoriano Nilson Angulo, de 21 años, acordó la renovación de su contrato con el Anderlecht hasta junio de 2029, según informó el periodista César Luis Merlo. El acuerdo se produce en Bruselas, Bélgica, donde el club rechazó múltiples ofertas por el jugador para retenerlo como pieza clave en la Jupiler Pro League.

Nilson Angulo, nacido el 19 de junio de 2003 en Quinindé, Ecuador, se unió al Anderlecht en junio de 2022 procedente de Liga de Quito. Su contrato original expiraba en junio de 2027, pero la extensión hasta 2029 incluye una actualización salarial acorde a su rol protagónico en el equipo. Esta decisión de la dirigencia belga refleja la confianza en su proyección, especialmente tras su titularidad en la Selección Ecuatoriana.

El Anderlecht, club fundado en 1908 y uno de los más laureados de Bélgica con 34 títulos de liga, compite en la Jupiler Pro League, la primera división del fútbol belga. La renovación se anuncia en un momento donde el equipo busca fortalecer su plantilla para la temporada 2025-2026, que inicia en julio y se extiende hasta mayo. Angulo, quien mide 1,83 metros y juega principalmente como extremo izquierdo, ha sido titular en varios encuentros recientes.

Rendimiento en la temporada pasada

En la temporada 2024-2025 de la Jupiler Pro League, Nilson Angulo disputó 39 partidos con el Anderlecht, acumulando 1.551 minutos en el campo. Durante estos encuentros, anotó 2 goles y proporcionó 3 asistencias. Al final de la campaña, ganó un puesto como titular en los playoffs de la liga, donde previamente había sumado pocos minutos. Su contribución fue clave en la fase decisiva, ayudando al equipo a mantener posiciones competitivas.

Antes de consolidarse, Angulo enfrentó desafíos para obtener regularidad en el primer equipo. Su debut profesional con el Anderlecht ocurrió en la temporada 2022-2023, donde jugó partidos limitados. La Jupiler Pro League, con 16 equipos, es conocida por su alto nivel y participación en competiciones europeas como la UEFA Europa League, donde el Anderlecht clasificó en temporadas anteriores.

El jugador, representado por la agencia Wasserman, ha atraído interés de clubes europeos. En junio de 2025, el Celtic de Escocia presentó una oferta formal que fue rechazada por el Anderlecht. Además, reportes indican interés de River Plate de Argentina, basado en su actuación contra equipos sudamericanos con la selección ecuatoriana.

Estadísticas en la temporada actual

En la temporada 2025-2026, que comenzó en julio de 2025, Nilson Angulo ha participado en 5 partidos con el Anderlecht. En estos encuentros, ha marcado 1 gol y ha dado 5 asistencias, mostrando un inicio destacado. Su valor de mercado se estima en 1,5 millones de euros, según plataformas especializadas como Transfermarkt.

Estas cifras destacan su evolución desde su llegada al club. En total, desde 2022, Angulo ha acumulado minutos significativos, contribuyendo al ataque del Anderlecht, que juega sus partidos en el Lotto Park de Bruselas, con capacidad para 22.500 espectadores. El equipo, bajo la dirección técnica actual, prioriza el desarrollo de talentos jóvenes como Angulo para competir en la liga y torneos continentales.

Su buena actuación tanto en el Anderlecht como en la Selección Ecuatoriana ha generado especulaciones sobre posibles transferencias. El Liverpool de Inglaterra mostró interés en el pasado, según reportes de medios europeos, pero el club belga optó por retenerlo. River Plate, en particular, se interesó tras su desempeño en duelos internacionales.

Trayectoria y contexto internacional

Nilson Angulo debutó con la Selección Ecuatoriana absoluta en octubre de 2021, en un amistoso contra México que terminó 3-2 a favor de Ecuador. Desde entonces, ha participado en ventanas internacionales, incluyendo partidos contra Arabia Saudita y Japón en septiembre de 2022. En mayo de 2023, fue convocado para el Mundial Sub-20 de la FIFA en Argentina.

Antes de Europa, Angulo se formó en las categorías inferiores de Liga de Quito, club ecuatoriano con el que debutó en la LigaPro Serie A. Su traspaso al Anderlecht en 2022 marcó su salto al Viejo Continente, uniéndose a una tradición de jugadores ecuatorianos en Bélgica, como Antonio Valencia en el pasado. La renovación asegura su continuidad en un entorno competitivo, con miras a más convocatorias para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Liga belga atrae talento sudamericano

El fútbol belga, regulado por la Unión Belga de Fútbol, atrae talentos sudamericanos por su estilo de juego dinámico y oportunidades en ligas europeas. Anderlecht, con su academia reconocida, ha exportado jugadores a ligas mayores como la Premier League. Esta extensión contractual posiciona a Angulo como uno de los ecuatorianos con presencia estable en Europa. Angulo regresa al club para preparar los próximos compromisos de la Jupiler Pro League, donde el Anderlecht busca mantener su estatus en la tabla.