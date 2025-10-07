El ecuatoriano Moisés Caicedo brilla en la Premier League y es elegido figura de la fecha

El ecuatoriano Moisés Caicedo vive su mejor momento en Inglaterra. El mediocampista del Chelsea fue elegido como el mejor jugador de la fecha 7 de la Premier League, luego de brillar en la victoria 2-1 sobre el Liverpool.

El tricolor fue pieza clave en el triunfo de los Blues. Abrió el marcador con un golazo desde fuera del área, recibió el premio al jugador del partido y fue incluido en el once ideal de la jornada. Con este reconocimiento, suma tres premios de “man of the match” en lo que va de la temporada, más que cualquier otro jugador del torneo.

En la votación oficial de la Premier League, Caicedo obtuvo el 32% de los votos, superando a Antoine Semenyo (22%) y a Declan Rice (15%). También competía contra figuras como Jack Grealish, Mohammed Kudus, Bruno Guimaraes, Donyell Malen y Benjamin Sesko.

Elogios de las leyendas inglesas a Caicedo

Las actuaciones del ecuatoriano no pasaron desapercibidas. Gary Neville, exjugador del Manchester United, lo elogió abiertamente en Sky Sports.

“Podemos decir que Moisés Caicedo es el mejor mediocampista de la Premier League. Está jugando con total convicción”, afirmó.

Por su parte, Jamie Redknapp, exfigura del Liverpool, destacó su crecimiento y lo ubicó entre los mejores del mundo.

“Lo que vemos ahora es a uno de los mejores jugadores del planeta. Está en la conversación con Rodri y Gravenberch”, comentó.

El histórico Alan Shearer también lo incluyó en el once ideal de la fecha, ratificando su impacto en el fútbol inglés.

El ‘Niño Moi’ y su reivindicación

El jugador nacido en Santo Domingo ha logrado revertir las críticas iniciales por su millonario fichaje al Chelsea. Hoy Caicedo es un referente del club y un símbolo de constancia.

“Cuando saqué el remate ya sabía que la pelota iba a terminar dentro del arco. Fue un gol fantástico”, confesó el volante tras el partido.

Caicedo, sin embargo, no participará con La Tri en los amistosos ante Estados Unidos y México debido a molestias físicas, según confirmó su entrenador Enzo Maresca.

Aun así, su rendimiento con el Chelsea lo mantiene como uno de los mediocampistas más influyentes de la Premier League, reconocido por hinchas, analistas y exfutbolistas. Moisés Caicedo no solo brilla en la cancha: está escribiendo su propio capítulo en la historia del fútbol ecuatoriano en Europa.

Interés parisino en ‘Moi’

Según medios internacionales, el tricolor Caicedo estaría en la mira del PSG del también ecuatoriano Willian Pacho. De acuerdo con el reporte de CaughtOffside, el elenco que dirige Luis Enrique pensaría en ficharlo en el siguiente mercado de fichajes de invierno. Incluso, afirman que Real Madrid estaría alistando la chequera para poner una oferta sobre la mesa.