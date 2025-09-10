COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Ciclismo

Isaac del Toro ganó el Giro della Toscana. Richard Carapaz llegó en la novena posición

La competencia se llevó a cabo sobre un recorrido de 180 kilómetros con subidas pronunciadas y descensos técnicos.
José Moreira

Redacción ED.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz finalizó en la novena posición del Giro della Toscana este miércoles 10 de septiembre. Volvió a competir tras superar una infección que lo marginó de la Vuelta a España. El mexicano Isaac del Toro se llevó la victoria al imponer un ritmo superior en los momentos clave, superando los ataques de Carapaz en esta exigente carrera italiana.  

Carapaz, quien mostró signos de recuperación, destacó en la competencia disputada en la región de Toscana, acercándose a su mejor nivel tras el parón por salud. El ecuatoriano mantuvo un desempeño notable, pero no logró superar a Del Toro, quien defendió con éxito su liderazgo en la recta final. La carrera, conocida por su terreno desafiante, atrajo a los mejores ciclistas de la temporada.  

Un minuto más tarde en el Giro della Toscana

El triunfo de Del Toro no es una sorpresa, considerando su solidez en competencias recientes. Ambos corredores ya se habían enfrentado en el Giro de Italia, donde protagonizaron un duelo memorable por la Maglia Rosa, el maillot de líder. Esa rivalidad ha elevado el perfil de ambos en el ciclismo internacional, con enfrentamientos que han captado la atención de los aficionados.  El Giro della Toscana, una prueba clásica del calendario ciclista.

La competencia se llevó a cabo sobre un recorrido de 180 kilómetros con subidas pronunciadas y descensos técnicos. Del Toro cruzó la meta con un tiempo de cuatro horas, 32 minutos y 15 segundos. Por su parte Carapaz llegó con un minuto y 23 segundos de diferencia. Otros competidores, como el italiano Filippo Ganna, completaron el podio en segunda y tercera posición.

Carapaz se alista para futuras competiciones

Carapaz, apodado la “Locomotora del Carchi”, continúa su preparación para eventos futuros. Su próxima participación será el 11 de septiembre en la Coppa Sabatini, otra clásica italiana que se correrá en Peccioli, provincia de Pisa. Esta carrera, con un recorrido de 190 kilómetros, incluirá tramos similares a los del Giro della Toscana, lo que podría favorecer su adaptación.

La recuperación de Carapaz ha sido monitoreada de cerca por su equipo, EF Education-EasyPost, que destacó su progreso tras la infección. Por su parte, Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, refuerza su posición como uno de los jóvenes talentos del ciclismo mundial. Ambos deportistas representan el creciente nivel del ciclismo latinoamericano en el panorama internacional.  

El duelo entre Carapaz y Del Toro sigue siendo un punto de interés para los seguidores del ciclismo, con expectativas altas para sus próximas competencias. La Coppa Sabatini marcará un nuevo capítulo en esta rivalidad, con la Toscana como escenario de sus enfrentamientos.  

