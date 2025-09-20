Ecuatoriano Marcos Zambrano integrado a la selección sub-20 de EE.UU. para Mundial en Chile

El delantero guayaquileño Marcos Zambrano, nacionalizado estadounidense, fue convocado por la selección sub-20 de Estados Unidos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.

El atacante de 20 años, recientemente fichado por Real Monarchs, se integra a los 21 jugadores que representarán al combinado norteamericano en su 18ª participación en el torneo, tras clasificarse como subcampeones de la Concacaf 2024.

Trayectoria de Zambrano en el fútbol internacional

Zambrano, nacido en Guayaquil, inició su formación en las canteras de Deportivo Azogues, El Nacional y Clan Juvenil en Ecuador. En 2021, a los 16 años, emigró al Philadelphia Union II en Estados Unidos, donde participó en procesos juveniles de la selección estadounidense, incluyendo 10 partidos con 2 goles en categorías formativas.

Posteriormente, pasó tres años en Portugal con los filiales de Vitória Guimarães y Benfica, acumulando experiencia en ligas juveniles europeas. A finales de julio de 2025, fichó por Real Monarchs en la MLS NEXT Pro, donde ha disputado 7 partidos y marcado 4 goles, destacando su velocidad y definición en ataque.

En Ecuador, Zambrano asistió a microciclos con la selección sub-15 de la Tri, jugando 2 partidos por 64 minutos, y sub-17 sin apariciones formales. Su nacionalización le abrió puertas en EE.UU., donde se reunió recientemente con su hermano menor, Mateo, en la Academia RSL de Herriman, Utah.

Convocatoria y declaraciones del jugador

La lista de 21 jugadores, anunciada por el entrenador Marko Mitrović, incluye a Zambrano como uno de los 5 delanteros, junto a Luke Brennan, Cole Campbell, Zavier Gozo y Peyton Miller. Doce jugadores regresan del equipo que logró la sexta clasificación consecutiva en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024 en México, donde EE.UU. fue subcampeón.

Antes del vuelo de Real Monarchs a Los Ángeles, Zambrano expresó: “Para mí, esta selección es un sueño hecho realidad; desde que era niño, mi sueño era jugar en una Copa del Mundo. No se pueden imaginar lo agradecido y orgulloso que me siento ahora mismo. Estoy muy emocionado de tener a Zavier Gozo conmigo, es un gran jugador; juntos, podemos ganar este torneo”.

Agregó: “Mi objetivo personal es ser goleador, ese es mi principal objetivo, meter el balón en la portería; en cuanto al equipo, esperamos llegar lo más lejos posible. La gente de Utah ha sido muy amable conmigo y con mi familia, espero que los aficionados nos apoyen, haremos todo lo posible para que se sientan orgullosos y honrar el nombre del Real Salt Lake”.

Historial y objetivos de Estados Unidos

Estados Unidos es la única nación que ha alcanzado los cuartos de final en los últimos 4 Mundiales Sub-20, y uno de los dos países (junto a Nueva Zelanda) clasificados a las últimas 6 ediciones. En la fase de grupos de Chile 2025, enfrentará a Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica en el Grupo E.

La concentración inicia el lunes 22 de septiembre en Rancagua, Chile, tras partidos de clubes este fin de semana. Los jugadores, nacidos a partir del 1 de enero de 2005, cumplen los requisitos de edad.

Mitrović declaró: “Estamos muy emocionados con el grupo de jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile. Llevar el escudo de tu país en una Copa Mundial es un momento especial para todos los jugadores y, como Federación, estamos orgullosos de que cada uno de ellos se haya desarrollado a través de nuestra trayectoria futbolística estadounidense. Estamos muy agradecidos a los clubes que han cedido a sus jugadores para apoyar nuestra misión y ahora nuestro objetivo es hacer que nuestro país se sienta orgulloso”.

La filosofía U.S. Way de la Federación enfatiza más programación juvenil para transitar hacia la selección absoluta, con nueve jugadores de la Sub-20 en la Copa Mundial 2022 como ejemplo.

Torneo y relevancia para Zambrano

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 reúne a 24 selecciones en 6 grupos de 4 equipos, con sedes en Santiago, Viña del Mar y Rancagua. EE.UU. suma 18 participaciones, con su mejor resultado en cuartos de 2019 y 2023. El torneo, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Para Zambrano, esta es su primera gran cita mundialista, tras concentraciones previas como la de junio 2025 en El Cairo, Egipto, donde anotó contra Colombia. Su rol como goleador potencial alinea con los 13 goles en 6 partidos con la Sub-20 de EE.UU. En Real Monarchs, su adaptación incluye 2 asistencias en la MLS NEXT Pro, liga de desarrollo de la MLS con 29 equipos.

El impacto de jugadores como Zambrano resalta la diversidad en la selección estadounidense, con influencias latinas. Su convocatoria genera orgullo en Guayaquil, donde inició en el Club Sport Norte América. La familia Zambrano, ahora en Utah, apoya su trayectoria, con Mateo en la academia RSL.

EE.UU. aspira a superar octavos de 2023 en Argentina, con figuras como Benjamin Cremaschi (Parma) y Diego Kochen (Barcelona). Zambrano, con dorsal 9, se une a Zavier Gozo (Real Salt Lake) para potenciar el ataque. La FIFA espera 500.000 espectadores en estadios chilenos, con énfasis en desarrollo juvenil global.