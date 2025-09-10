Ecuador, el equipo menos goleado de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La selección de Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a una defensa sólida que solo permitió 5 goles en contra durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Dirigida por Sebastián Beccacece, la Tricolor se posiciona como el equipo menos goleado de Sudamérica, consolidándose como un rival difícil de superar en el torneo clasificatorio. Argentina y Paraguay recibieron 10 goles cada una, ubicándose en el segundo y tercer lugar, respectivamente, de las selecciones que menos goles recibieron.

Desempeño destacado

Ecuador ha demostrado en las Eliminatorias Sudamericanas un rendimiento defensivo sin precedentes, consolidándose como el equipo más sólido de la región. Con solo 5 goles recibidos en 18 jornadas, la Tricolor superó marcas históricas de Brasil y Argentina, que compartían el récord de 3 goles en 15 partidos consecutivos, según el estadístico Mister Chip. Este logro posiciona a Ecuador como la primera selección en la historia de las Eliminatorias sudamericanas en conceder solo 2 goles (de Rodrygo y Jhonder Cádiz) en una racha de 15 partidos consecutivos.

Una defensa de élite

La clave del éxito defensivo de Ecuador radica en su línea de jugadores de alto nivel. Hernán Galíndez, arquero de experiencia, ha sido una garantía bajo los tres palos. Willian Pacho, figura en el PSG, y Piero Hincapié, reciente refuerzo del Arsenal, forman una dupla central impenetrable, destacada por su solidez en la marca y salida con balón. Pervis Estupiñán, ahora en el Milan, aporta dinámica por la banda izquierda, mientras Joel Ordóñez, lateral derecho del Brujas, se ha consolidado como una revelación.

Ecuador no solo brilla por sus individualidades, sino por una estructura táctica que prioriza la organización defensiva. En 13 de 18 partidos, la Tricolor mantuvo su arco en cero, logrando un invicto de 11 partidos consecutivos (cinco victorias y seis empates) en las últimas fechas. Los únicos goles en contra llegaron de Lionel Messi (Argentina), Agustín Canobbio (Uruguay), Rodrigo Ramallo (Bolivia), Rodrygo (Brasil) y Jhonder Cádiz (Venezuela).

Contexto histórico

Comparada con participaciones previas, la actual campaña defensiva de Ecuador es la mejor en las últimas ocho Eliminatorias. Para Francia 1998, recibió 21 goles; Corea-Japón 2002, 20 goles; Alemania 2006, 19 goles; Sudáfrica 2010, 26 goles; Brasil 2014, 16 goles; Rusia 2018, 29 goles; y Catar 2022, 19 goles. Para el Mundial 2026, los 5 goles en contra reflejan una evolución defensiva notable, incluso tras la sanción de 3 puntos por el caso Byron Castillo en el ciclo anterior.

Clasificación asegurada

Ecuador selló su boleto al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Perú en la jornada 16, sumado a otros resultados favorables. La Tri finalizó las Eliminatorias en el segundo lugar con 29 unidades en la tabla de posiciones detrás de Argentina. Aunque su ataque ha sido menos prolífico, con 13 goles a favor, liderados por Félix Torres (2 goles), la Tricolor compensa con una defensa que la hace un rival temido.

Rumbo a Norteamérica

La solidez defensiva de Ecuador no solo le garantizó un lugar en el Mundial 2026, sino que lo posiciona como un equipo capaz de competir con los mejores. Con jugadores en ligas top de Europa y una estructura táctica bien definida, la Tricolor apunta a superar su mejor participación histórica (octavos de final en Alemania 2006).