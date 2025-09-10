COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental para cerrar las Eliminatorias 2026, homenajeando a Enner Valencia en su partido 100 con La Tri.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El cotejo se disputa en el estadio Monumental, de Guayaquil. (API)
El cotejo se disputa en el estadio Monumental, de Guayaquil. (API)
El cotejo se disputa en el estadio Monumental, de Guayaquil. (API)

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Ecuador enfrenta ya a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil para cerrar las Eliminatorias al Mundial 2026, homenajeando a Enner Valencia en su partido número 100. El marcador está 1-0 a favor de la Tri. 

El combinado patrio llegó a este encuentro con miras a lo que será la cita mundialista.

Previo al arranque del partido, Enner Valencia recibió un homenaje al cumplir sus 100 partidos con la Selección de Ecuador. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), estuvo presente. Así como los hijos del histórico jugador.

Durante los primeros minutos del partido, Ecuador se mostró ofensivo, ante una selección Argentina que no se dejaba dominar. En el minuto 11, Enner Valencia venció al arquero Emiliano Martínez, pero la jugada ya estaba fuera de lugar. Minutos antes, Lautaro Martínez recibió tarjeta amarilla, la primera del duelo.

Ya en el minuto 25, Gonzalo Plata recibió una tarjeta amarilla tras falta sobre Leandro Paredes. El argentino recibió asistencia médica.

En el minuto 31, Nicolás Otamendi fue expulsado con roja directa tras falta sobre Enner Valencia, cerca del área argentina. Los ‘albicelestes’ se quedaron con 10 jugadores.

En el minuto 50, Ángelo Preciado fue derribado dentro del área rival y el juez dictaminó penal tras revisar el VAR. Al cobro fue Enner Valencia, quien venció a arquero ‘albiceleste’ decretando el 1-0. Se jugaba el minuto 57.

Última jornada con homenaje

Ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo el partido tiene un significado especial: Enner Valencia, capitán y goleador histórico con 46 goles, juega su último partido en Eliminatorias, según confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). También podría ser el último encuentro clasificatorio de Hernán Galíndez, aunque ambos participarán en el Mundial.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, llega tras empatar 0-0 ante Paraguay, sumando cuatro partidos sin goles, pero con una defensa sólida que no ha recibido tantos en esos encuentros. La Tri contará con el regreso de Moisés Caicedo, recuperado de una dolencia muscular, y Alan Franco, quien cumplió una suspensión.

Once de Ecuador y Argentina

La alineación confirmada de Ecuador incluye a Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Caicedo, Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Valencia.

Argentina, sin Lionel Messi, alinea a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Los campeones del mundo vencieron 3-0 a Venezuela en su último partido.

Encuentro en el Monumental

Este es el tercer partido de Ecuador en el Monumental durante estas Eliminatorias, tras una victoria ante Bolivia y un empate con Brasil. La Tri, con 26 puntos, ocupa el cuarto puesto, mientras Argentina lidera con 35 puntos. El partido incluye un homenaje a Valencia, quien será reconocido antes del inicio, según la FEF. ‘Superman’ suma cien partidos con el equipo de todos en los cuales ha marcado 46 tantos, siendo el goleador histórico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Cooperativa CREA: Cosede paga $37,4 millones a 4.598 clientes en liquidación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO