EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Ecuador enfrenta ya a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil para cerrar las Eliminatorias al Mundial 2026, homenajeando a Enner Valencia en su partido número 100. El marcador está 1-0 a favor de la Tri.

El combinado patrio llegó a este encuentro con miras a lo que será la cita mundialista.

Previo al arranque del partido, Enner Valencia recibió un homenaje al cumplir sus 100 partidos con la Selección de Ecuador. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), estuvo presente. Así como los hijos del histórico jugador.

Durante los primeros minutos del partido, Ecuador se mostró ofensivo, ante una selección Argentina que no se dejaba dominar. En el minuto 11, Enner Valencia venció al arquero Emiliano Martínez, pero la jugada ya estaba fuera de lugar. Minutos antes, Lautaro Martínez recibió tarjeta amarilla, la primera del duelo.

Ya en el minuto 25, Gonzalo Plata recibió una tarjeta amarilla tras falta sobre Leandro Paredes. El argentino recibió asistencia médica.

En el minuto 31, Nicolás Otamendi fue expulsado con roja directa tras falta sobre Enner Valencia, cerca del área argentina. Los ‘albicelestes’ se quedaron con 10 jugadores.

En el minuto 50, Ángelo Preciado fue derribado dentro del área rival y el juez dictaminó penal tras revisar el VAR. Al cobro fue Enner Valencia, quien venció a arquero ‘albiceleste’ decretando el 1-0. Se jugaba el minuto 57.

Última jornada con homenaje

Ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo el partido tiene un significado especial: Enner Valencia, capitán y goleador histórico con 46 goles, juega su último partido en Eliminatorias, según confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). También podría ser el último encuentro clasificatorio de Hernán Galíndez, aunque ambos participarán en el Mundial.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, llega tras empatar 0-0 ante Paraguay, sumando cuatro partidos sin goles, pero con una defensa sólida que no ha recibido tantos en esos encuentros. La Tri contará con el regreso de Moisés Caicedo, recuperado de una dolencia muscular, y Alan Franco, quien cumplió una suspensión.

Once de Ecuador y Argentina

La alineación confirmada de Ecuador incluye a Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Caicedo, Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Valencia.

Argentina, sin Lionel Messi, alinea a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Los campeones del mundo vencieron 3-0 a Venezuela en su último partido.

Encuentro en el Monumental

Este es el tercer partido de Ecuador en el Monumental durante estas Eliminatorias, tras una victoria ante Bolivia y un empate con Brasil. La Tri, con 26 puntos, ocupa el cuarto puesto, mientras Argentina lidera con 35 puntos. El partido incluye un homenaje a Valencia, quien será reconocido antes del inicio, según la FEF. ‘Superman’ suma cien partidos con el equipo de todos en los cuales ha marcado 46 tantos, siendo el goleador histórico.