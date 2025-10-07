Dragonas Independiente del Valle buscan clasificación en la Copa Libertadores femenina

Dragonas IDV buscará asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores femenina enfrentando a Always Ready, equipo ya eliminado del torneo.El encuentro se jugará este miércoles 8 de octubre a las 18h00, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Luego de un comienzo intenso en el torneo, las Dragonas IDV llegan a este partido con la posibilidad de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. En su debut, lograron un empate agónico 1-1 frente al poderoso Corinthians y luego se impusieron por 1-0 contra Independiente Santa Fe en la segunda fecha, suma que las posiciona segundas en el Grupo A con 4 puntos.

Por su parte, Always Ready ya se encuentra eliminado tras haber sido goleado en sus dos primeros encuentros y acumular un gol diferencia negativo de -18. Esto hace que la oportunidad de Independiente del Valle para avanzar sea aún más clara en caso de lograr una victoria.

Ausencias y rivales en la llave

Para este crucial encuentro, las Dragonas no podrán contar con Cecil Aldana, quien recibió una expulsión en el reciente partido contra Independiente Santa Fe, lo que altera los planes defensivos del equipo dirigido por el cuerpo técnico.

En paralelo, Corinthians y Santa Fe se medirán a las 18h00, en otro encuentro que puede definir con qué equipos avanzan a la siguiente fase. Actualmente, Corinthians y Dragonas poseen 4 puntos cada uno, mientras que Santa Fe acumula 3 unidades en el grupo.

Formato y transmisión

El formato proyecta que los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final de esta edición de la Copa Libertadores femenina, que cuenta con la participación de 16 clubes de la región.

El partido entre Dragonas Independiente del Valle y Always Ready se disputará a las 18h00 en el estadio Nuevo Francisco Urbano y será transmitido por el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores, acercando toda la emoción a los seguidores de este torneo.

Este compromiso representa una gran oportunidad para que las Dragonas, un equipo con gran proyección en el fútbol femenino sudamericano, continúen avanzando y consolidándose en una competición de prestigio continental.