COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Dragonas Independiente del Valle buscan clasificación en la Copa Libertadores femenina

Independiente del Valle busca confirmar su clasificación en la Copa Libertadores femenina este miércoles, enfrentando a Always Ready en un partido decisivo.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Dragonas Independiente del Valle buscan clasificación en la Copa Libertadores femenina
Jugadoras de Dragonas IDV están listas para medir a Always Ready.
Dragonas Independiente del Valle buscan clasificación en la Copa Libertadores femenina
Jugadoras de Dragonas IDV están listas para medir a Always Ready.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Dragonas IDV buscará asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores femenina enfrentando a Always Ready, equipo ya eliminado del torneo.El encuentro se jugará este miércoles 8 de octubre a las 18h00, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Luego de un comienzo intenso en el torneo, las Dragonas IDV llegan a este partido con la posibilidad de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. En su debut, lograron un empate agónico 1-1 frente al poderoso Corinthians y luego se impusieron por 1-0 contra Independiente Santa Fe en la segunda fecha, suma que las posiciona segundas en el Grupo A con 4 puntos.

Por su parte, Always Ready ya se encuentra eliminado tras haber sido goleado en sus dos primeros encuentros y acumular un gol diferencia negativo de -18. Esto hace que la oportunidad de Independiente del Valle para avanzar sea aún más clara en caso de lograr una victoria.

Ausencias y rivales en la llave

Para este crucial encuentro, las Dragonas no podrán contar con Cecil Aldana, quien recibió una expulsión en el reciente partido contra Independiente Santa Fe, lo que altera los planes defensivos del equipo dirigido por el cuerpo técnico.

En paralelo, Corinthians y Santa Fe se medirán a las 18h00, en otro encuentro que puede definir con qué equipos avanzan a la siguiente fase. Actualmente, Corinthians y Dragonas poseen 4 puntos cada uno, mientras que Santa Fe acumula 3 unidades en el grupo.

Formato y transmisión

El formato proyecta que los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final de esta edición de la Copa Libertadores femenina, que cuenta con la participación de 16 clubes de la región.

El partido entre Dragonas Independiente del Valle y Always Ready se disputará a las 18h00 en el estadio Nuevo Francisco Urbano y será transmitido por el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores, acercando toda la emoción a los seguidores de este torneo.

Este compromiso representa una gran oportunidad para que las Dragonas, un equipo con gran proyección en el fútbol femenino sudamericano, continúen avanzando y consolidándose en una competición de prestigio continental.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO