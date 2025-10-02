Dragonas IDV y Corinthians dividen puntos en partido inaugural de la Copa Libertadores Femenina

Dragonas Independiente del Valle, único club ecuatoriano en la Copa Libertadores Femenina 2025, debutó con un empate 1-1 frente a las brasileñas de Corinthians este jueves 2 de octubre en el estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, dejó al equipo ecuatoriano con su primera unidad en la competición continental.

El marcador se abrió temprano gracias a un penal ejecutado por Gabriela Zanotti para Corinthians, al minuto 11 del primer tiempo. La falta que derivó en la pena máxima fue producto de una sujeción dentro del área que no perdonó el conjunto brasileño, actual campeón del torneo.

Defensa sólida y reacción tardía

A lo largo del partido, Corinthians mantuvo la iniciativa y presionó para ampliar la ventaja, pero la defensa ecuatoriana mantuvo la portería bajo control con actuaciones destacadas, especialmente de la arquera Pereira y la mediocampista Evelyn Burgos, quien aportó en la contención y cortó ataques peligrosos.

Cuando el partido ya parecía que se iría con victoria brasileña, apareció Nicole Valencia en tiempo de compensación. Tras un saque lateral, el balón quedó boyando en el área y Valencia, con una espectacular media vuelta, envió el balón al fondo de la red para sellar la igualdad 1-1 en un momento crucial del duelo.

Próximos retos para Dragonas IDV

Con este empate, Dragonas IDV obtiene su primer punto en el Grupo A, que también integran Always Ready (Bolivia) e Independiente Santa Fe (Colombia). El próximo compromiso para el equipo ecuatoriano será el domingo 5 de octubre, a las 18h00 hora Ecuador, ante Independiente Santa Fe en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. Luego, el 8 de octubre, enfrentará a Always Ready en el estadio Florencio Sola, buscando consolidar su actuación en el torneo.

Este punto contra el vigente campeón Corinthians representa un impulso para Dragonas IDV en su búsqueda por avanzar en la Copa Libertadores Femenina, reafirmando su calidad y nivel competitivo en el máximo torneo sudamericano femenino.