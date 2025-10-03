Directiva y jugadores de Emelec cruzan comunicados por sueldos impagos

El Club Sport Emelec, uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano, enfrenta un serio conflicto por sueldos impagos. Este jueves 2 de octubre de 2025, jugadores y dirigencia intercambiaron comunicados en los que se responsabilizan mutuamente. Esto evidencia una crisis institucional.

Directiva defiende su gestión financiera

En un primer comunicado, firmado por el presidente Jorge Guzmán Mancilla, la directiva del Emelec aseguró que se ha venido cumpliendo con las obligaciones del club hacia la plantilla. Aclaran que las denuncias de incumplimiento corresponden a “malas interpretaciones de pagos” que ya han sido subsanadas.

La dirigencia informó además que, durante la jornada del 2 de octubre, se procedió al pago de sueldos correspondientes al primer plantel. Esto fue con el fin de reafirmar el compromiso institucional hacia jugadores y cuerpo técnico. Guzmán anunció que en la próxima Asamblea Extraordinaria de Socios se presentarán de manera detallada los avances y acciones realizadas. Esto es en aras de mantener la transparencia.

El comunicado concluyó con un llamado a la estabilidad, la comunicación directa y el fortalecimiento institucional. Subrayaron que el objetivo principal es trabajar en beneficio de Emelec y su afición.

Jugadores denuncian deuda de hasta ocho meses

Horas más tarde, los jugadores del Club Sport Emelec respondieron con un pronunciamiento público. En él, rechazaron las declaraciones de Guzmán, calificando de “falsa” su afirmación sobre una deuda de apenas mes y medio.

El plantel detalló que la realidad es mucho más grave con una lista con el número de sueldos que están pendientes:

6 jugadores adeudan 2 meses

15 jugadores, 3 meses

2 jugadores, 5 meses

2 jugadores, 6 meses

1 jugador, 7 meses

2 jugadores, 8 meses

Según los futbolistas, este incumplimiento representa una falta de respeto tanto hacia ellos como hacia la hinchada y la institución. Además, advirtieron que no permitirán que se minimice la gravedad de la situación ni que se manipule la verdad en torno a los pagos.

Impacto en la plantilla y el campeonato

El comunicado de los jugadores también enfatizó que, pese a los incumplimientos, han mantenido una actitud profesional y han cumplido con sus obligaciones deportivas. Sin embargo, exigieron a la directiva que se ponga al día con los acuerdos contractuales y que se respete la dignidad del futbolista.

La disputa se da en un momento clave de la temporada de la LigaPro 2025, donde Emelec busca recuperar protagonismo deportivo. El ambiente interno, marcado por la tensión entre dirigentes y jugadores, podría afectar el rendimiento del equipo en la recta final del campeonato.

De momento, la dirigencia mantiene la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Socios, donde se espera que se esclarezca la verdadera situación financiera del club y se definan medidas de estabilidad.

Mientras tanto, los jugadores de Emelec reiteran su exigencia de pago inmediato y completo de los salarios pendientes. El desenlace de este conflicto será clave no solo para la temporada actual. También será crucial para la confianza en la gestión administrativa de uno de los equipos más emblemáticos del Ecuador.