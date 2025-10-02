Denil Castillo titular en triunfo del Midtjylland ante Nottingham Forest en Inglaterra

Denil Castillo fue protagonista en el destacado triunfo 2-3 del Midtjylland en Inglaterra ante Nottingham Forest, aportando seguridad en el mediocampo en un partido crucial de la segunda fecha de la UEFA Europa League.

El partido tuvo un inicio vibrante con goles tempraneros: Ousmane Diao abrió el marcador para Midtjylland de cabeza a las 18′, pero Dan Ndoye decoró el empate. El juego se tornó intenso y físico, con acciones destacadas del guardameta visitante, quien realizó dos paradas cruciales antes del gol del 1-2 tras un remate de peinada de Philip Billing que generó caos en el área del Nottingham Forest.

Lesiones y remontada frustrada

El Nottingham Forest sufrió un duro golpe con la salida Murillo Santiago por lesión, una baja sensible para su esquema defensivo. El técnico local, Ange Postecoglou, mostró frustración ante la adversidad y la dificultad para revertir el marcador.

En la segunda mitad, pese a la presión constante del Nottingham Forest, el equipo danés resistió con firmeza. Chris Wood anotó dos goles rápidos que terminaron anulados por fuera de juego, dejando sin revés la ventaja de los visitantes. Finalmente, un contragolpe letal fue culminado por Byskov para el 1-3, sellando la suerte del encuentro. Un penalti provocado por Anderson y convertido por Wood generó esperanzas en los minutos finales, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Midtjylland mantiene paso perfecto

Con esta victoria, Midtjylland suma seis puntos en dos partidos, manteniéndose invicto en la Europa League. Denil Castillo destacó con una actuación sólida en el mediocampo, cumpliendo un papel importante en el esquema del técnico Mike Tullberg hasta ser sustituido en el minuto 67 por Pedro Bravo.

Por su parte, el Nottingham Forest sigue sin conocer la victoria en la competición europea tras un inicio con un empate y una derrota. Su próximo compromiso será el 23 de octubre contra Maccabi Tel Aviv en Serbia, donde no podrá jugar en casa.

La única derrota ecuatoriana en Europa

En contraste, Yaimar Medina, del Genk de Bélgica, ingresó en el segundo tiempo pero no pudo evitar la derrota 0-1 ante Ferencvaros en la segunda jornada de la fase de grupos. El Genk buscará recuperarse en su próximo partido frente al Betis, programado también para el 23 de octubre.