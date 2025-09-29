COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín SC asegura último puesto del hexagonal dos y peleará el boleto a la Copa Sudamericana 2026

El conjunto dirigido por Patricio Urrutia iniciará la fase dos del torneo, en condición de local en el estadio Jocay de Manta, ante El Nacional.
Este partido marcó el regreso de Brian Heras, portero de Delfín SC. FOTO: API.
Noemí Moreira

Delfín SC empató 0-0 ante Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil y aseguró el último cupo al hexagonal dos, que entrega un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Delfín SC evita el cuadrangular del descenso

El equipo manabita llegó al partido con riesgo de caer al cuadrangular del descenso. Sin embargo, una combinación de resultados lo mantuvo en la pelea por el cupo al torneo internacional. Libertad venció 1-0 a Vinotinto y Liga de Quito superó 3-1 a Técnico Universitario, resultados que favorecieron a los cetáceos.

Con ello, Delfín SC se quedó con el último cupo del hexagonal dos, instancia decisiva del torneo que entregará el cupo final a la Copa Sudamericana. En esta fase, los manabitas enfrentarán a Deportivo Cuenca, Aucas, Emelec, Macará y El Nacional.

Debut en el Jocay frente a El Nacional

El conjunto dirigido por Patricio Urrutia iniciará la competencia en condición de local en el estadio Jocay de Manta, ante El Nacional. El equipo buscará sumar de inmediato en su lucha por alcanzar un torneo internacional.

Durante el partido frente a Independiente, Delfín SC se mostró ordenado en defensa. El portero Brian Heras, que volvió a la titularidad tras varias fechas, fue figura con intervenciones claves.  El hexagonal dos iniciará desde el 5 de octubre y se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Empate marcado por falta de gol

El cuadro local tuvo una clara oportunidad con una volea de Junior Sornoza desde el punto penal. Heras bloqueó el remate y un defensor evitó que Claudio Spinelli aproveche el rebote. Pese a la presión rayada, Delfín sostuvo el marcador.

El partido estuvo marcado por la falta de efectividad ofensiva de ambos equipos. Ni Independiente ni Delfín SC lograron concretar las jugadas de peligro generadas durante los 90 minutos.

Una campaña irregular en LigaPro

Delfín SC cerró esta fase del torneo con seis victorias, 13 empates y 11 derrotas en 30 fechas. Fue el equipo que más empates registró en el campeonato, lo que refleja su irregularidad.

La campaña inició con Nicolás Chietino en el banquillo, pero los malos resultados lo llevaron a dejar el club. Con Urrutia hubo una leve mejoría, aunque no se consolidó un estilo de juego definido.

Delfín suma 31 puntos en la tabla

Con el empate en Quito, los cetáceos alcanzaron 31 puntos y se ubicaron en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la LigaPro.

Pese a las dificultades, el equipo aseguró un lugar en el hexagonal dos, manteniendo vivo el objetivo de regresar a torneos internacionales en 2026.

