Cremonese empata 0-0 ante Hellas Verona en el debut de Jeremy Sarmiento

El Cremonese igualó 0-0 ante Hellas Verona este lunes 15 de septiembre de 2025 en el Stadio Marcantonio Bentegodi de Verona, Italia, por la fecha 3 de la Serie A 2025/26. En el club visitante debutó el ecuatoriano Jeremy Sarmiento.

Desarrollo del compromiso

El encuentro fue un partido trabado físicamente, con pocas ocasiones de gol y dominio alternado, pero sin anotaciones. El Hellas Verona, dirigido por Paolo Zanetti, presionó en el segundo tiempo, pero el Cremonese, bajo la conducción de Davide Nicola, se salvó gracias a intervenciones clave del arquero Emil Audero, quien mantuvo la valla invicta con reflejos en disparos rivales. Este resultado deja al Cremonese con 7 puntos en la tabla tras dos victorias previas, mientras que el Hellas Verona suma 4 unidades en su retorno a la élite.

Jeremy Sarmiento, el extremo ecuatoriano de 23 años, hizo su debut oficial con el Cremonese al ingresar al minuto 58 en reemplazo de Jari Vandeputte, luciendo la camiseta número 19. El jugador, cedido por el Brighton & Hove Albion hasta junio de 2026 con opción de compra, aportó velocidad y desequilibrio en el ataque. En el primer tiempo, el Cremonese no generó remates directos a portería, pero en el complemento, con la entrada de Sarmiento y Jamie Vardy —quien también debutó al minuto 58—, el equipo ganó contundencia.

Detalles del partido y labor de Audero

Audero emergió como la figura del encuentro, salvando al menos dos disparos claros del Hellas Verona, incluyendo un remate de Amin Sarr al minuto 85. El guardameta italiano, de 28 años, registró 3 atajadas clave, contribuyendo a la solidez defensiva del Cremonese, que llegó con un récord de 5 goles anotados en sus dos partidos anteriores de la temporada. El Hellas Verona, por su parte, falló en concretar sus oportunidades pese a tener 55% de posesión y 8 tiros totales, 3 de ellos a puerta.

Sarmiento generó una de las pocas chances claras para los visitantes con un disparo potente desde fuera del área al minuto 72, que fue desviado por el arquero local Lorenzo Montipò. El ecuatoriano, con experiencia en la Premier League y la Championship, completó 32 minutos en cancha, registrando 1 tiro a puerta, 2 regates exitosos y 1 pase clave. Su ingreso coincidió con un cambio táctico a un 3-5-2 más ofensivo, permitiendo al Cremonese explotar espacios dejados por el rival.

El Hellas Verona, que viene de una derrota 0-4 ante Lazio en la jornada 1 y un empate 1-1 con Genoa, arriesgó más en la segunda mitad, pero pecó en la definición. Jugadores como Darko Lazovic y Ondrej Duda intentaron generar peligro, pero la defensa del Cremonese, liderada por Federico Baschirotto y Matteo Bianchetti, se mantuvo firme. Este empate sin goles es el primero de la temporada para ambos clubes en la Serie A 2025/26, que cuenta con 20 equipos compitiendo por el Scudetto y plazas europeas.

Calendario próximo y contexto para Sarmiento

El Cremonese suma ahora un punto valioso como visitante, manteniendo su invicto tras victorias 3-2 ante Sassuolo y otra en la fecha inicial. Para Sarmiento, este debut marca el inicio de su adaptación en Italia, donde el club busca consolidarse tras ascender de la Serie B al finalizar cuarto y ganar los playoffs. Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, observará su rendimiento de cara a futuras convocatorias, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte.

Cremonese el domingo 21 de septiembre de 2025 mide a Parma en el Stadio Giovanni Zini. Le sigue un desplazamiento al Como el sábado 27 de septiembre, cerrando el mes. En octubre, enfrentarán al Inter de Milán el sábado 4 de octubre en el San Siro, antes de una pausa por Fecha FIFA. Regresarán el martes 20 de octubre recibiendo al Udinese. Estos partidos serán clave para que Sarmiento acumule minutos y demuestre su valor, con Ecuador programando amistosos en septiembre que podrían incluirlo si mantiene el nivel.

El ecuatoriano, nacido en España pero internacional con La Tri desde 2021 con 15 partidos y 1 gol, representa un refuerzo clave para el ataque del Cremonese, que ha invertido en experiencia con fichajes como Vardy, de 38 años, proveniente del Leicester City. La Serie A 2025/26, que inició el 24 de agosto, incluye interrupciones internacionales los 7 y 12 de septiembre, afectando la agenda de jugadores como Sarmiento. Este empate resalta la competitividad de la liga italiana, donde el Cremonese aspira a evitar el descenso y pelear por permanencia.