Carlos Valderrama afirma que Colombia está lista para la final del Mundial 2026

Carlos Valderrama, ex capitán de la selección Colombia, afirmó que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo “está para jugar la final del Mundial 2026”.

Esta declaración resalta la confianza en el rendimiento del combinado cafetero tras superar una racha de seis partidos sin victorias en las Eliminatorias Sudamericanas y finalizar en la tercera posición de la tabla.

Valderrama, conocido como ‘El Pibe’, enfatizó que su pronóstico se basa en la solidez mostrada por Colombia en las Eliminatorias. “Siempre he sido serio, yo me comprometo. No es presión, ya es hora”, expresó el ex volante, quien jugó tres Mundiales con la Tricolor en los años 90. Esta generación, con figuras como Luis Díaz, ha mantenido una racha invicta en la recta final de la clasificación, lo que alimenta las expectativas para la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Desempeño de Colombia

La selección colombiana aseguró su boleto directo al Mundial 2026 con una victoria 3-0 sobre Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el 6 de septiembre de 2025. Este triunfo marcó el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Colombia sumó seis plazas directas para la CONMEBOL, junto a Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil y Paraguay. Bolivia, por su parte, accedió al repechaje intercontinental.

Néstor Lorenzo ha dirigido 37 partidos con un balance de 22 victorias, 10 empates y 5 derrotas, y un rendimiento del 68%. Bajo su liderazgo, Colombia alcanzó la final de la Copa América 2024. Además clasificó al Mundial consolidando un estilo de juego basado en la posesión y la transición rápida.

Eliminatorias y el ranking FIFA

En las Eliminatorias Sudamericanas, consideradas las más exigentes del mundo por la FIFA, Colombia enfrentó un tramo complicado con esa crisis de resultados entre marzo y junio de 2025. Sin embargo, una remontada en las últimas fechas permitió cerrar en el tercer lugar, con 24 puntos en 18 jornadas. Este desempeño elevó a la selección al puesto 13 del ranking FIFA, con 1.692 puntos, desplazando a México.

Para el sorteo de grupos del Mundial 2026, Colombia necesita ascender al menos al noveno lugar entre las clasificadas (excluyendo anfitriones) para ser cabeza de serie en el Bombo 1. Actualmente, su posición la ubica en el Bombo 2, lo que implica rivales potencialmente más fuertes en la fase de grupos.

Expectativas rumbo al sorteo

El mensaje de Valderrama llega en un momento de creciente anticipación. La selección ha jugado amistosos post-clasificación, como contra México y Canadá en octubre de 2025, para pulir detalles. Jugadores clave como Díaz, con su velocidad en el Liverpool, y James Rodríguez, capitán simbólico, representan el núcleo de esta generación madura.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 p.m. hora colombiana en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C., Estados Unidos. El evento definirá 12 grupos de cuatro equipos entre las 48 selecciones participantes, el formato expandido más grande en la historia del torneo.

Este sorteo marcará el inicio oficial de la preparación, con la fase de grupos programada del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Colombia, ya clasificada, ilusiona con su potencial en un certamen que distribuirá sedes en 16 ciudades de Norteamérica.

La declaración de Valderrama refuerza el orgullo por un equipo que ha evolucionado desde su última participación en Brasil 2014, donde avanzó a cuartos de final. Expertos destacan la cohesión grupal como factor clave para aspiraciones mayores.