Carlo Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil para amistosos en Asia sin Neymar

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunció la lista de 26 jugadores para los amistosos internacionales ante Corea del Sur el 10 de octubre en Seúl y ante Japón el 14 de octubre en Tokio. En la nómina no está Neymar.

Ausencia asumida de Neymar en la Canarinha

Desde que Ancelotti asumió el cargo en mayo de 2025, no ha podido contar con Neymar en ninguna de sus tres convocatorias previas. El delantero del Santos se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, lesión ocurrida el 17 de octubre de 2023 durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ese encuentro, Neymar fue sustituido por Richarlison al final del primer tiempo tras una torsión en la rodilla izquierda, requiriendo muletas para abandonar el estadio. La lesión obligó a una cirugía y un período de rehabilitación que se extendió más de un año, limitando su participación en clubes y selección.

En las dos primeras listas de Ancelotti, Neymar aún recibía cuidados médicos; en la tercera, recién completaba la rehabilitación inicial. Esta vez, su exclusión pasó desapercibida: durante la conferencia de prensa en la sede de la CBF, ningún periodista preguntó por su situación, marcando la primera ocasión en que el técnico italiano no se refirió a él.

Regresos y bajas clave en la nómina

Ancelotti priorizó jugadores en óptimas condiciones físicas para estos duelos preparatorios. Entre las novedades positivas, destacan los retornos de Vinícius Júnior, ausente en las últimas dos fechas de Eliminatorias por suspensión, y Rodrygo, quien se perdió convocatorias previas por problemas físicos. Ambos, junto a Éder Militão, del Real Madrid, vuelven a la Canarinha tras superar lesiones.

El técnico italiano enfatizó en la conferencia que busca “ganar y jugar bien”, privilegiando a futbolistas europeos para minimizar viajes y fatiga. Sin embargo, Brasil registra bajas significativas por lesiones: el portero Alisson (Liverpool), el defensor Marquinhos (PSG) y el volante Raphinha (Barcelona) no fueron citados.

Ancelotti mencionó que la lista no es definitiva y que en noviembre, con amistosos en Europa ante selecciones africanas, podría ajustar la base. “Privilegiamos a los europeos por logística”, explicó, destacando la polivalencia de Rodrygo en el frente de ataque.

Cronograma de la gira asiática

La delegación brasileña se concentrará el lunes 6 de octubre en Seúl, donde disputará el primer amistoso contra Corea del Sur el 10 de octubre a las 6h00 . Posteriormente, viajará a Tokio para enfrentar a Japón el 14 de octubre a las 5h30, cerrando la gira antes del regreso de los jugadores a sus clubes para la jornada 28 del Brasileirão el 15 de octubre.

Estos partidos forman parte de la preparación para el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, ya clasificado, usará estos encuentros para probar tácticas, como una línea ofensiva con cuatro delanteros.

La CBF confirmó que los duelos contra rivales asiáticos, con estilos de alta intensidad y presión constante, ayudarán a simular escenarios mundialistas. Ancelotti, en su primera experiencia con una selección, dirige cuatro partidos oficiales previos con dos victorias, un empate y una derrota.

La lista completa de convocados

Arqueros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma).

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Jr. (Real Madrid).

Esta nómina incluye 10 novedades respecto a la anterior, como Ederson, Carlos Augusto y André, y excluye a jugadores como João Pedro y Alex Sandro.