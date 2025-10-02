COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Carlo Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil para amistosos en Asia sin Neymar

Carlo Ancelotti presentó la tercera lista de convocados para Brasil, con ausencias por lesiones y regresos clave, en preparación para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, sin rastro de Neymar.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Carlo Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil para amistosos en Asia sin Neymar
Carlo Ancelotti cita a Vinicius y descarta a Neymar para amistosos ante Corea del Sur y Japón.
Carlo Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil para amistosos en Asia sin Neymar
Carlo Ancelotti cita a Vinicius y descarta a Neymar para amistosos ante Corea del Sur y Japón.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunció la lista de 26 jugadores para los amistosos internacionales ante Corea del Sur el 10 de octubre en Seúl y ante Japón el 14 de octubre en Tokio.  En la nómina no está Neymar. 

Ausencia asumida de Neymar en la Canarinha

Desde que Ancelotti asumió el cargo en mayo de 2025, no ha podido contar con Neymar en ninguna de sus tres convocatorias previas. El delantero del Santos se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, lesión ocurrida el 17 de octubre de 2023 durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ese encuentro, Neymar fue sustituido por Richarlison al final del primer tiempo tras una torsión en la rodilla izquierda, requiriendo muletas para abandonar el estadio. La lesión obligó a una cirugía y un período de rehabilitación que se extendió más de un año, limitando su participación en clubes y selección.

En las dos primeras listas de Ancelotti, Neymar aún recibía cuidados médicos; en la tercera, recién completaba la rehabilitación inicial. Esta vez, su exclusión pasó desapercibida: durante la conferencia de prensa en la sede de la CBF, ningún periodista preguntó por su situación, marcando la primera ocasión en que el técnico italiano no se refirió a él.

Regresos y bajas clave en la nómina

Ancelotti priorizó jugadores en óptimas condiciones físicas para estos duelos preparatorios. Entre las novedades positivas, destacan los retornos de Vinícius Júnior, ausente en las últimas dos fechas de Eliminatorias por suspensión, y Rodrygo, quien se perdió convocatorias previas por problemas físicos. Ambos, junto a Éder Militão, del Real Madrid, vuelven a la Canarinha tras superar lesiones.

El técnico italiano enfatizó en la conferencia que busca “ganar y jugar bien”, privilegiando a futbolistas europeos para minimizar viajes y fatiga. Sin embargo, Brasil registra bajas significativas por lesiones: el portero Alisson (Liverpool), el defensor Marquinhos (PSG) y el volante Raphinha (Barcelona) no fueron citados.

Ancelotti mencionó que la lista no es definitiva y que en noviembre, con amistosos en Europa ante selecciones africanas, podría ajustar la base. “Privilegiamos a los europeos por logística”, explicó, destacando la polivalencia de Rodrygo en el frente de ataque.

Cronograma de la gira asiática

La delegación brasileña se concentrará el lunes 6 de octubre en Seúl, donde disputará el primer amistoso contra Corea del Sur el 10 de octubre a las 6h00 . Posteriormente, viajará a Tokio para enfrentar a Japón el 14 de octubre a las 5h30, cerrando la gira antes del regreso de los jugadores a sus clubes para la jornada 28 del Brasileirão el 15 de octubre.

Estos partidos forman parte de la preparación para el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, ya clasificado, usará estos encuentros para probar tácticas, como una línea ofensiva con cuatro delanteros.

La CBF confirmó que los duelos contra rivales asiáticos, con estilos de alta intensidad y presión constante, ayudarán a simular escenarios mundialistas. Ancelotti, en su primera experiencia con una selección, dirige cuatro partidos oficiales previos con dos victorias, un empate y una derrota.

La lista completa de convocados

Arqueros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma).

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Jr. (Real Madrid).

Esta nómina incluye 10 novedades respecto a la anterior, como Ederson, Carlos Augusto y André, y excluye a jugadores como João Pedro y Alex Sandro.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO