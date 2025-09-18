Campeonato Provincial de Karting en Santo Domingo celebra su segunda válida este 21 de septiembre

El kartódromo de Santo Domingo acogerá la segunda válida del Campeonato Provincial de Karting 2025, reuniendo pilotos locales y nacionales en una jornada deportiva llena de adrenalina.

La segunda válida del Campeonato Provincial de Karting se disputará este domingo 21 de septiembre de 2025 en Santo Domingo de los Tsáchilas, con la participación de al menos 25 pilotos confirmados, quienes competirán en diversas categorías para acumular puntos rumbo a la gran final prevista para octubre.

Una cita con la velocidad en Santo Domingo

El Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo y el Club Karting Santo Domingo convocaron al público a participar en la jornada que comenzará a las 10:00. La competencia se desarrolla en el kartódromo de la entidad, considerado uno de los tres escenarios homologados por la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo (FEDAK) en Ecuador.

Según Anita Gallardo, coordinadora del Sindicato de Choferes, este campeonato busca consolidar la práctica del karting en la provincia y motivar a nuevos talentos. La primera fecha se celebró el pasado 24 de agosto con 30 participantes, mientras que la tercera y última está programada para el 26 de octubre, con premiación final incluida.

En la primera cita se vivió una intensa jornada, lo que genera altas expectativas para esta segunda fecha. La competencia será decisiva porque acumula puntaje para el podio final.

Categorías y estructura del campeonato

El evento contempla siete categorías oficiales, que incluyen divisiones por cilindrada y modalidades de prototipos. Entre ellas destacan: 100 cc, 125 cc junior, 125 cc senior, shifter, DD2 y las categorías de prototipos A, B y C, con motores de 150, 200 y 250 cc.

Luis Toro, presidente del Club Karting Santo Domingo y piloto con más de cuatro años de experiencia, explicó que las carreras se desarrollan en mangas clasificatorias que determinan las posiciones finales. “Las damas también compiten en igualdad de condiciones, aunque por ahora no se ha abierto una categoría exclusiva femenina”, señaló.

El kartódromo cuenta con un trazado mínimo de 700 metros, como exige la FEDAK. Se trata del único circuito homologado en la provincia, lo que lo convierte en referencia regional junto con el de Cotopaxi y el de la Virgen de la Nube, en Azuay, actualmente en proceso de homologación.

Participación local y nacional

La competencia contará con al menos 25 pilotos confirmados de diferentes provincias, incluyendo Pichincha, Guayas, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Orellana, Sucumbíos y Carchi.

De Santo Domingo participarán corredores experimentados como Michael Vinueza, Luis Toro, Jair Cabezas, Kirman Paredes y Willy Pasquel, además de talentos jóvenes como Micaela Guevara, una de las pilotos femeninas del club.

En la primera válida se registró la presencia de 35 pilotos, cifra que la organización espera repetir o superar en esta segunda jornada.

Costos, premios y público esperado

La entrada general será gratuita, aunque quienes deseen acceder a la zona de pits deberán cancelar un valor de 2 dólares. Esto permitirá al público observar de cerca el trabajo de los equipos, pilotos y mecánicos, además de garantizar medidas de seguridad.

En cuanto a los premios, se entregarán trofeos y reconocimientos económicos para los ganadores de cada categoría.

El karting, aunque implica inversión en motores, neumáticos y mantenimiento, es considerado la base para acceder a competencias de mayor nivel, incluso internacionales. Según los organizadores, el objetivo es consolidar este deporte en la provincia. Además de motivar la participación desde edades tempranas, ya que existen categorías desde los 5 años.

Un deporte en crecimiento

El karting en Ecuador ha ganado visibilidad en los últimos años. Pilotos locales han competido en circuitos de Riobamba, Quito y Salinas, y ahora Santo Domingo se posiciona como un nuevo centro de desarrollo.

El campeonato provincial no solo impulsa el deporte, sino que también dinamiza la economía local mediante la llegada de equipos, familiares y aficionados. Con tres válidas programadas, la expectativa crece de cara a la final de octubre.